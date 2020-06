Mantan Seleb Korea Selatan, Ayana Moon Dijodohkan dengan Ustadz Abdul Somad, Netter Doakan Berjodoh

TRIBUNJABAR.ID - Selebgram cantik asal Korea Selatan Ayana Jihye Moon atau Ayana Moon memberikan buku tentang kisahnya masuk Islam kepada Ustadz Abdul Somad.

Foto menyerahan bukunya itu kepada Ustadz Abdul Somad smepat viral, dan netizen mendoakan Ayana Moon berjodoh dengan Ustadz Abdul Somad.

Pada momen hari raya Idul Fitri kemarin, Ayana Moon mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri pada Ahad pada caption fotonya yang berada di sebuah ruangan yang penuh buku.

• Ketika Shalat Jumat, Jangan Lakukan Beberapa Kesalahan Ini, Duduk Memeluk Lutut Amalan Jadi Sia-sia?

Kemudian, ia mengcapkan selamat itu ia tulis di pada caption videonya di sebuah masjid bersama Aydin di akun instagram resminya sekitar 7 jam yang lalu.

Begini ucapannya:

xolovelyayana : Taqaballahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir (zahir) dan batin. Here is a very short video from Ayana & Aydin. It's really hard to be in one frame with my little brother because he is too tall(183cm) and, Alhamdulillah our 1st vlog already hits more than 250,000views! Sudah nonton belum? Jangan lupa nonton vlog kami di Youtube channel Ayana. Have a nice Eid holiday!

Ucapan melalui video itu langsung dilihat dan dikomentar netizen.

Setidaknya sudah dilihat dan disukai 409.889 orang.

Ayana Moon Berikan Buku Kisahnya Masuk Islam ke Ustadz Abdul Somad: Semoga Berjodoh

Selebgram cantik asal Korea Selatan Ayana Jihye Moon memberikan buku tentang kisahnya masuk Islam kepada Ustadz Abdul Somad.