BTS Lagi Trending, Jungkook Beri Kejutan Manis Lewat Lagu Still With You, Ini Lirik Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Grup idola top asal Korea Selatan, BTS menguasai trending di mesin pencarian Google Indonesia, Jumat (5/6/2020).

Hingga berita ini ditulis, kata kunci BTS, anggota BTS, hingga SUGA berjajar berurutan dari trending nomor satu sampai tiga.

Banyaknya pencarian tentang boyband terkenal ini tak lepas dari dirilisnya lagu Still With You.

Karya terbaru ini merupakan lagu solo yang dibawakan sang golden maknae. Siapa lagi kalau bukan Jungkook BTS.

Member termuda ini memberikan kejutan manis untuk para penggemar, ARMY, melalui lagu Still With You yang dibagikan di SoundClound.

Suara merdu Jungkook yang berkarakter kuat membuat lagu ini langsung diserbu penikmat musik.

Jungkook BTS (fandom)

Nah buat kalian yang ingin nyanyi-nyanyi persembahan dari Jungkook, berikut ini lirik lagunya.

Nal seuchineun geudaeui yeot-eun geu mogsoli

Nae ileum-eul han beonman deo bulleojuseyo

Eol-eobeolin no-eul alae meomchwo seoissjiman

Geudae hyanghae han geol-eumssig geol-eogallaeyo

Still with you

• Inilah Member BTS Tertajir, Lebih Kaya dari RM dan Jungkook, Hartanya Berasal dari Album Ini

Eoduun bang jomyeong hana eobs-i

Igsughaejimyeon an doeneunde

Geuge tto igsughae

Najimag-i deullineun

I eeokeon soli

Igeolado eobs-eumyeon

Na jeongmal muneojil geos gat-a

Hamkke usgo hamkke ulgo

I dansunhan gamjeongdeul-i

Naegen jeonbuyeossna bwa

Eonjejjeum-ilkka