Harga Sayur-Mayur Berguguran, Cabai Merah Keriting Harganya Turun Paling Drastis

Laporan wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Harga berbagai jenis sayur-mayur di pasar eceran Pasar Manis, Ciamis, turun drastis setelah Lebaran. Seperti harga cabai merah keriting yang dua hari menjelang Idulfitri lalu sempat menembus angka Rp 50.000 per kg, memasuki pekan kedua setelah Lebaran ini turun jadi Rp 30.000 per kg.

Demikian juga dengan cabai besar TW turun dari Rp 40.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg, cabai lokal tanjung turun dari Rp 60.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg. Termasuk cabai rawit merah yang sebelum Lebaran lalu sempat naik sampai Rp 50.000 per kg tapi setelah Lebaran turun jadi Rp 35.000 per kg.

“Setelah Lebaran semua harga cabai turun. Rata-rata harga cabai hari ini Rp 30.000 per kg baik itu cabai merah keriting, besar TW, maupun cabai lokal. Kecuali cabai rawit merah Rp 35.000 per kg,” ujar Henhen, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis kepada Tribun, Rabu (3/6).

Sedangkan harga bawang merah yang dua hari menjelang Lebaran naik dari Rp 40.000 per kg jadi Rp 60.000 per kg, setelah Lebaran turun jadi Rp 56.000 per kg. Harga bawang putih sehabis Lebaran ini juga turun, dari Rp 45.000 per kg jadi Rp 35.000 per kg.

Dalam kurun waktu yang sama, mentimun turun dari Rp 10.000 per kg jadi Rp 7.000 per kg dan tomat turun dari Rp 14.000 per kg jadi Rp 10.000 per kg.

Kentang yang paling diburu menjelang Lebaran yang sempat naik dari Rp 13.000 per kg jadi Rp 17.000 per kg untuk jenis kentang besar Dieng. Meski Lebaran sudah sepuluh hari berlalu, harga kentang besar Dieng baru turun rata-rata Rp 1.000 tiap kg menjadi Rp 16.000 per kg. “Yang stabil cuma wortel. Sebelum dan sesudah Lebaran tetap bertahan Rp 12.000 per kg,” katanya.

Tak hanya harga yang turun, permintaan sayur-mayur setelah Lebaran di tengah pandemi Covid-19 ini juga turun. “Kondisi permintaan pasar belum stabil,” ujar Henhen. (*)