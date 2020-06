Penjualan Online Buku Gramedia Melonjak 90 Persen, Ini Buku-buku yang Paling Disukai

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Corporate Secretary GM PT Gramedia Asri Media, Yosef Adityo, mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 telah membuka layanan penjualan buku secara online melalui Gramedia.com.

Melalui layanan tersebut Gramedia pun mencatat pembelian buku meningkat sebesar 90 persen yang terhitung sejak Januari hingga Mei 2020.

“Namun, kalau dihitung selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diterapkan, yaitu pada April dan Mei naik hampir empat kali lipat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/6).

Menurut Yosef, produk buku yang banyak diincar melalui Gramedia.com selama Januari hingga Mei 2020 adalah buku-buku agama Islam, Al-Quran Cordoba, buku persiapan masuk perguruan tinggi, buku psikologi umum seperti Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, buku A Cup of Tea serta buku membuat kue (A Little Book of Cookies).

Yosef menambahkan, sudah membuka beberapa gerai Gramedia di wilayah yang sudah tidak memberlakukan PSBB. Terkait hal itu, ia memastikan Gramedia memberlakukan pengawasan kesehatan yang ketat dengan menerapkan langkah preventif baik untuk karyawan hingga pelanggan.

“Kami juga mewajibkan pelanggan menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum masuk toko, melakukan pengecekan suhu tubuh hingga harus mau menunggu atau waiting list ketika jumlah pengunjung melampaui kapasitas maksimal,” ucap Yosef. (elsa catriana)

