Bantuan Plossa Eucalyptus Bagi Masyarakat Untuk Menjalani New Normal

Enesis Group selaku produsen Plossa Eucalyptus melalui Yayasan Enesis Indonesia, memberikan bantuan berupa 20.000 buah Plossa Press & Soothe Aromatics dan 500 Paket Kesehatan Enesis Group kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Bantuan ini diserahkan oleh Ryan Tirta selaku Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) Enesis Group dan diterima langsung oleh Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Ir. Ibnu Asur, MM.

Pemberian bantuan berupa produk Plossa Eucalyptus diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat saat harus beradaptasi dengan pola hidup baru yang diterapkan pemerintah pada Juni nanti.

Ryan Tirta menyampaikan saat memasuki adaptasi kebiasaan baru (AKB) “New Normal” di masa pandemi ini bukanlah hal yang mudah karena masyarakat, pekerja kantoran, petugas kesehatan harus menggunakan masker sepanjang hari ketika sedang beraktifitas.

Penggunaan masker ini kita ketahui sering membuat kita merasa sesak dan tidak nyaman. Produk Plossa Eucalyptus selain mengandung Essential oil eucalyptus untuk mencegah virus nempel di masker juga mengandung menthol sebagai bahan bronchodilator yang efektif membantu melegakan pernapasan, dan aman diaplikasikan di masker yang kita gunakan.

Saat penyerahan bantuan Ryan Tirta mengajak perwakilan BNPB untuk sama-sama mempraktikan cara penggunaan Plossa Eucalyptus pada masker yang digunakan.

Ada pun cara penggunaan Plossa Eucalyptus ini cukup oleskan sebanyak tiga kali pada masker bagian luar yang dekat hidung, kemudian Plossa Eucalyptus dapat dioleskan setiap 15 menituntuk mensterilkan masker, dan apabila merasakan sesak napas akibat terlalu lama menggunakan masker, bisa melepas sejenak di tempat yang cukup steril dan aman, lalu kemudian hirup bagian inhaler pada Plossa Eucalyptus untuk melegakan,

selain itu jika terdapat rasa perih di mata saat menghirup Plossa Eucalyptus atau saat menggunakan roll on, tidak perlu khawatir karena essential oil eucalyptus sedang bekerja dan membantu menghindarkan atau mencegah virus masuk lewat mata.

Plossa Press & Soothe Aromatics adalah minyak aromatherapy dengan konsep 4 in 1, yaitu sebagai pijat, kerok, roll on, dan inhaler.

Plossa Eucalyptus mengandung eucalyptus oil dan bahan aktif cineol 1-8 yang efektif sebagai antivirus.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:Elkana LewerissaPublic Relations HeadEnesis Group Telp : (021) 4609482 ext 3378 0812-1905-5441Email : elkana@enesis.comTentang Enesis Group Enesis Group adalah perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) yang berdiri pada tahun 1988.

Enesis Group terdiri dari 3 perusahaan yaitu PT Herlina Indah, yang memproduksi produk-produk household & personal care (non food), seperti Soffell, Kispray, Antis, dan ForceMagic, PT Sari Enesis Indah, yang memproduksi ready to drink dan suplemen makanan (food) seperti Adem Sari, Adem Sari Ching Ku, Vegeta, Proman, dan Coolant, dan PT Marketama Indah untuk distribusi dan pemasaran produk-produk Enesis Group.

Enesis Group berpegang teguh pada komitmen untuk selalu menghasilkan produk-produk yang inovatif. Produk-produk Enesis telah dikenal sebagai merk yang terpercaya, dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik demi kepuasan pelanggan.

Selama bertahun-tahun, produk Enesis telah memenangkan berbagai penghargaan seperti Top Brand dan ICSA (Indonesia Customer Satisfaction Award). Tentang PlossaPlossa Press & Soothe Aromatics diproduksi oleh PT Sari Enesis Indah yang berkedudukan di Kawasan Industri Delta Silicon Cikarang, Bekasi – Jawa Barat, merupakan alat serbaguna dengan konsep 4 in 1 yaitu sebagai Pijat, Kerok, Roll on, dan Inhaler (disingkat: Pikerolin), sehingga lebih praktis karena mudah dibawa ke mana-mana, modern dan higienies karena alat pijat yang sudah built-in, sehingga tidak perlu menggunakan uang logam untuk kerok, serta efisien dan ekonomis dari segi harga, karena ada 4 manfaat yang bisa didapat dalam satu produk.

Adapun manfaat dari Plossa yaitu : (1) Untuk mengatasi sakit kepala dan pusing (roll on dan pijat), (2) Untuk mengatasi masuk angin (roll on dan kerok), (3) Untuk mengatasi stress dan hidung tersumbat (Hirup Inhaler), dan (4) Untuk mengatasi pegal-pegal (roll on dan pijat). Plossa memiliki 3 varian yakni Eucalyptus (kayu putih alami), Red Hot (extra hangat), dan Blue Mountain (relaxing) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera.