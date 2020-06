Anda Mau Beli Perhiasan? Nih Pahami Dulu Aturan Beli Perhiasan Saat New Normal

Gerai Frank & co, Jalan Pasir Kaliki No 25-27, Kota Bandung, Senin (11/12/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah pandemi Covid-19 berakhir semua lapisan masyarakat berharap kondisi dapat berangsur pulih kembali.

Namun kini pandemi Covid-19 masih berlangsung tapi pemerintah sudah menerapkan new normal dalam dunia bisnis.

Adanya aturan new normal ini juga dilakukan oleh industri perhiasan retail Central Mega Kencana yang menanungi Mondial, Frank & Co, Miss Mondial dan The Palace Jeweler pada masing-masing gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Industri perhiasan retail ini rencananya akan mulai membuka kembali pada 5 Juni 2020, setelah sebelumnya telah menutup gerainya sejak 27 Maret 2020.

Direktur Operasional PT. Central Mega Kencana, Petronella Soan mengatakan telah mempersiapkan diri untuk membuka kembali seluruh gerai perhiasan serentak di seluruh Indonesia.

"Untuk pembukaan gerai ini kami telah menyusun SOP yang baru berdasarkan anjuran pemerintah, tindakan ini perlu kami terapkan sebagai ‘New Normal’ karna kesehatan dan kenyamanan pengunjung gerai adalah prioritas utama," ujar Petronella, Rabu (3/6/2020).

Nella melanjutkan protokol kesehatan baru pada industri retail tersebut telah di modifikasi untuk industri ritel perhiasan yang diberlakukan oleh CMK.

"Kami berharap dapat melihat penurunan angka positif corona sambil memulai kembali menjalankan bisnis," ujarnya.

Berikut ini adalah prosedur kesehatan baru yang diterapkan CMK sebagai new normal sejak dibuka kembali gerai perhiasannya: