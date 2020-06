Kadinkes Purwakarta Optimistis Keberadaan Rumah Isolasi Mampu Tekan Jumlah Pasien Positif Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui tim gugus tugas Covid-19 dalam menangani kasus Covid-19 telah menempatkan sebanyak 12 orang terkonfirmasi positif corona di rumah isolasi atau rumah singgah di wilayah Maracang, Purwakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, Deni Darmawan menyampaikan bahwa keberadaan rumah isolasi sudah sesuai instruksi Kementerian Kesehatan serta gugus tugas provinsi lantaran masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) parsial.

Untuk di Kabupaten Purwakarta, kata Deni, lingkup Covid-19 masih didominasi di Kecamatan Purwakarta.

Deni menyebut hampir dari 16 pasien positif berada di Kecamatan Purwakarta, sehingga perlu adanya penguatan di tingkat RT dan RW setempat.

"Kasusnya itu kan diduga penyebaran di dalam satu rumah, sehingga kami tarik mereka (pasien positif) ke rumah isolasi. Kabar baiknya, 10 orang yang telah diisolasi di rumah isolasi hasil swab pertama negatif dan mudah-mudahan empat sampai lima hari ke depan hasil swab kedua negatif, sehingga nantinya menyisakan lima orang pasien positif," katanya, Selasa (2/6/2020) di ruangannya.

Selain itu, tim gugus tugas Covid-19 Purwakarta, lanjut Deni mulai hari ini hingga tiga hari ke depan melakukan disinfeksi rumah-rumah pasien terkonfirmasi positif corona, sebab masih ada sebanyak tiga orang yang lakukan isolasi di rumahnya, yakni ibu dan anak balitanya, serta ibu hamil.

"Kami pun khawatir warga salah menilai terkait new normal yang mereka anggap berkehidupan normal seperti dahulu dengan tidak pakai masker dan protokol kesehatan lainnya, tapi mesti ditekankan new normal with new habbit (berkehidupan normal dengan kebiasaan baru)," ujar dia seraya menyebut anggaran pengadaan rumah isolasi sebesar Rp 200 juta. (*)