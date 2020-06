Spa dan Karaoke di Bandung Belum Boleh Buka, Pesan Kamar di Hotel Wajib via Online

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional, pemesanan hotel atau tempat menginap di Kota Bandung wajib dilakukan secara online.

Demikian dikatakan Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Dewi Kaniasari, saat dihubungi, Senin (1/6/2020). Hotel dan restoran, kata dia, menjadi dua sektor yang dikecualikan saat PSBB proporsional.

"Ya, sementara ini baru restoran dan hotel saja," ujar Dewi.

Hotel dan restoran sudah bisa dibuka efektif mulai 2 hingga 12 Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Jam operasional restoran dan ruang pertemuan pun diatur mulai dari pukul 06.00-18.00 WIB dengan waktu maksimal makan ditempat 60 menit.

"Fasilitas bar, spa, karaoke, Fitnes Center dan kolam renang belum dapat beroperasi," katanya.

Sementara restoran, kata dia, berdasarkan peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) nomor 32 tahun 2020, tentang pelaksanaan PSBB pasal 11 ayat 3, dituliskan bahwa restoran dapat melayani makan di tempat dan take away atau drive thru dengan waktu operasional dari pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.

Menurutnya, makan di tempat paling banyak hanya 30 persen dari kapasitas kursi, itupun baru bisa dilakukan ketika pengunjung melakukan reservasi lebih dahulu.

Waktu operasional makan ditempat pun sama mulai dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.