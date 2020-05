Santika Online Travel Fair Buka Tarif Kamar Mulai Rp 200.000 per Malam

TRIBUNJABAR.ID - Santika Indonesia Hotels & Resort menggelar online travel fair yang menawarkan kamar dengan harga menarik yang berlangsung pada 26 Mei-6 Juni 2020.

Mengusung tema “Buat Liburan Nanti!”, online travel fair ini digelar secara daring melalui aplikasi member Santika--MyValue--yang bisa diunduh di Google Play dan Apple Store.

“Pada event ini kami menjual voucer grup Hotel Santika Indonesia dengan harga yang sangat istimewa," kata Prita Gero selaku Assistant Marketing Communication Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Tarif yang ditawarkan adalah semua Amaris Hotel dibanderol Rp 200.000 per malam. Lalu semua Hotel Santika bintang 3 dibanderol Rp 300.000 per malam dan semua Hotel Santika Premiere bintang 4 dibanderol Rp 400.000 per malam.

Kemudian The ANVAYA Beach Resort – Bali dibanderol Rp 850.000 per malam untuk kamar Deluxe dan Rp 1.100.000 per malam untuk kamar Premiere. Pembelian dua malam untuk The ANVAYA akan mendapatkan harga yang lebih murah.

Tersedia juga voucher The Samaya dan The Kayana yang dibanderol dari Rp 3.000.000 untuk 2 malam. “Semua voucher yang dijual memiliki masa berlaku menginap dari 1 Juli 2020 sampai 31 Maret 2021,” kata Prita.

“Karena itu, cocok buat yang ingin liburan nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Harga sudah termasuk breakfast untuk dua orang,” ucap Prita.

Cara membeli voucher ini mudah. Kamu cukup unduh aplikasi MyValue, lalu daftar menjadi member MyValue secara gratis. Kemudian, kamu bisa langsung mencari voucher hotel grup Santika Indonesia Hotels & Resorts yang diinginkan. Setiap hotel memiliki kuota voucher terbatas, sehingga siapa cepat, dia yang akan dapat.

"Selain mendapatkan voucher menginap dengan harga istimewa, Anda juga akan mendapatkan cashback berupa poin MyValue yang dapat dijadikan alat pembayaran untuk transaksi selanjutnya di jaringan Santika Indonesia Hotels & Resorts atau toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku,” ucap Prita. (kahfi dirga cahya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Santika Online Travel Fair, Harga Kamar Mulai dari Rp 200.000 Per Malam, Mau?"