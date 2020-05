ILUSTRASI: Alasan Motor Bebek 150CC Ini Sabet Predikat King of Street

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkembangan dunia otomotif roda di Indonesia diwarnai dengan berbagai tipe dan segmen yang sangat bervariasi.

Bukan hanya motor sport kelas kakap yang terus menunjukkan perkembangan, kelas bebek pun ternyata memperlihatkan geliat perkembangannya.

Berbicara segmen bebek, ternyata motor yang satu ini dicap sebagai raja jalanan atau King of Street sebegaimana julukan yang kini disematkan untuk tipe ini di Indonesia. Si raja jalanan ini ini adalah motor besutan Yamaha tipe MX King 150.

• Kabar Baik! Sudah Sebulan Ini Kasus Meninggal Akibat Corona di Bandung Tak Bertambah, Ini Datanya

MX King 150 kini memang menyandang predikat King of Street. Kualitas MX King 150 masih diakui sebagai yang terbaik sampai dinobatkan sebagai Best of Cub 150cc dari Otomotif Award. Penghargaan itu diperoleh berkat beragam fitur unggulan yang disematkan pada motor tersebut.

"Karenanya, MX King 150 pun layak disebut “The King of Street” dengan segala kualitas unggulannya," ujar Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dalam keterangan yang diterima Tribunjabar.id, Kamis (28/5/2020).

Yordan menyebutkan bahwa Jupiter MX berevolusi hingga satu dekade sampai kemudian muncul MX King 150 dan Jupiter MX 150. Tak dipungkiri popularitas MX King 150 telah meluas di seluruh Indonesia, dimulai sejak kemunculan perdananya itu.

"Masyarakat menganggap motor bebek kelas tertinggi Yamaha ini mampu menjawab perkembangan trend gaya hidup masa kini serta keinginan konsumen yang senantiasa ingin berkendara dengan tampilan lebih agresif," ujarnya.

MX King memiliki karakter sport yang melekat kuat. Ini membuatnya berbeda sehingga terus menggairahkan minat konsumen. Ditambah lagi beragam keunggulan lain yang mempertegas ciri khasnya yang digemari masyarakat. Yamaha pun kerap melakukan penyegaran guna memperkuat aura sport yang dimiliki oleh motor itu.

"Motor bebek sport kebanggaan Yamaha ini tetap digemari konsumen. Pembaharuan produknya pun terus kami lakukan, sehingga membuatnya selalu fresh dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karenanya saat dianugerahi Best of Cub 150cc, ini menjadi momen pengakuan atas predikatnya sebagai yang terbaik di kelasnya,” ungkap Yordan.

MX King 150 didukung kualitas yang ditawarkan sesuai dengan kehidupan moderen saat ini. MX King 150 memiliki desain body yang tetap mempertahankan gaya agresif dengan lekukan tajam yang menjadi ciri khasnya. Beragam fitur unggulan yang mendukung aktivitas berkendara juga turut disematkan pada motor, mulai dari lampu depan bergaya sporty yang sudah menggunakan teknologi LED hingga speedometer full digital dengan desain futuristik yang menyajikan beragam informasi terkait kondisi sepeda motor.

"MX King 150 juga telah dilengkapi dengan fitur hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat. Pada sektor dapur pacu, MX King 150 mengandalkan mesin Fuel Injection berkapasitas 150cc dengan 5 percepatan, berpendingin cairan serta teknologi Forged Piston & DiASil Cylinder yang membuat mesin tiga kali lebih awet dan tahan lama," kata Yordan. (*)