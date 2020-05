Ternyata Pemkot Bandung Belum Beri Ijin Mal Buka 30 Mei, Sekda: Itu kan Keinginan Mereka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung belum dapat memutuskan perihal keinginan

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Barat, yang meminta pusat perbelanjaan dan mall di Kota Bandung kembali beroprasi pada 30 Mei 2020.

Sekertaris daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pihak APPBI sudah menyerahkan surat pernyataan kepada pemerintah Kota Bandung, berkaitan dengan keinginan membuka pusat perbelanjaan dan mal di Kota Bandung.

"Itukan harapan dan keinginan mereka (APPBI)."

"Tapi belum tentu dengan kenyataan, dan saya tahu tadi mereka sudah membuat pernyataan, di dalam pernyataannya pengunjung akan dibatasi maksimal 50 persen."

"Kemudian apabila ada tenant atau restoran belum boleh makan di tempat, harus take away, bioskop ditutup, itu versi mereka dan sudah dituangkan dalam surat pernyataan, ya ini kan bahan bagi kita, kalau nanti ok, berarti pelaksanaannya akan seperti itu," ujar Ema, di Balai Kota Bandung, Rabu (27/5/2020).

Menurut Ema, pemerintah Kota Bandung masih mengkaji apakah penerapan sosial berskala besar (PSBB) tahap ke tiga yang akan berakhir pada 29 Mei 2020 akan berlanjut atau tidak.

Jika PSBB kembali diperpanjang, maka harapan APPBI untuk membuka mal dan pusat perbelanjaan dalam waktu dekat tidak akan terwujud.

Sebaliknya, andai PSBB disudahi, maka secara bertahap akan ada relaksasi dibeberapa disektor, termasuk ekonomi.

"Logikanyakan begitu, tapi kita belum bisa masuk ke kondisi 100 persen normal. Itukan baru keinginan mereka yang menentukan kebijakan boleh atau tidak bukan APPBI, kalau misalnya PSBB dilanjutkan tidak bisa dilakukan seperti itu," katanya.