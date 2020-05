Ucapan Idul Fitri Mesut Ozil, Ada yang Pakai Bahasa Indonesia, Gelandang Arsenal Ini Tuliskan Doa

TRIBUNJABAR.ID - Pesepakbola terkenal yang juga gelandang dari Arsenal, Mesut Ozil memberikan ucapan Idul Fitri 2020.

Hal ini disampaikan Mesut Ozil melalui postingan di akun media sosial, Instagram.

Pada postingan itu, ia mengunggah foto gambar karikatur dirinya yang dalam posisi tangan sedang berdoa.

Pada keterangan fotonya, Mesut Ozil menuliskan ucapan Idul Fitri untuk sesama umat muslim di dunia.

Tak hanya menggunakan bahasa Inggris, Ozil juga menuliskan ucapan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Tak hanya itu, pemain Arsenal ini juga menuliskan doa terkait kondisi umat manusia saat ini yang berada dalam situasi sulit akibat pandemi corona.

"Eid Mubarak to all Muslims around the world.

May Allah bless you all with happiness and keep guiding you in these difficult times. #StaySafe #StayHealthy

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun ||

Selamat Hari Raya semuanya! || عِيد مُبَارَك."