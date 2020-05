Jadwal Konser Musik Didi Kempot hingga Film Pilihan di KompasTV Selama Libur Lebaran

TRIBUNJABAR.ID - Lebaran di rumah aja, bukan berarti gak asyik. Kita bisa merayakan hari raya nan suci di tengah pandemi covid-19.

KompasTV telah menyiapkan rangkaian program andalan untuk menemani pemirsa seti berlebaran di rumah saja.

Rangkaian program KompasTV akan tayang mulai dari Sabtu, 24 Mei 2020.

“Lebaran 2020 kali ini, KompasTV kembali menghadirkan sejumlah program spesial untuk menemani momen hari raya para pemirsa di rumah. Semoga program yang kami suguhkan dapat memberikan keceriaan dan kehangatan di tengah-tengah masa pandemi ini," kata P. Arief Prihantoro, General Manager Programming KompasTV.

Ia juga menambahkan bahwa program-program spesial ini merupakan program pilihan yang tentunya inspiratif, informatif dan edukatif.

Rangkaian program tersebut di antaranya adalah Film Get Up Stand Up, Red Bull Soap Box Series Season 6, World Enduro Super Series 2019, Red Bull Hardline 2019, VVIP Spesial Idul Fitri, Pandji Pragiwaksono World Tour, Comedy Lab ‘Lebaran Di Rumah Aja’, Sapa Indonesia Malam Spesial Idul Fitri, Didi Kempot Konser Amal Dari Rumah, dan Stand Up Seru Spesial Lebaran.

Seperti apa keseruan program di KompasTV?

Para Sobat Ambyar pasti menantikan pertunjukan musik spesial Konser Amal Dari Rumah Bersama Didi Kempot.

Konser ini digelar Minggu, 24 Mei 2020, pukul 20.00 WIB. menayangkan program Stand Up Seru Spesial Lebaran, Senin, (25/05/20) pukul 22.00 WIB.

Kompas TV ()

Sebelumnya konser bertajuk “Konser Raya Dari Rumah” #LebaranDariRumah bersama Dwiki Dharmawan & Friends beserta musisi digelar Jumat, 22 Mei 2020, pukul 20.00 WIB.