Pabrik Ban Bridgestone Bagikan Paket Sembako di Karawang

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Produsen ban yang memiliki dua pabrik di Jabar, PT Bridgestone Tire Indonesia membagikan paket sembako kepada warga di sekitar pabrik Bridgestone di Desa Kutamekar, Kabbupaten Karawang, pekan lalu

Penyaluran bantuan paket sembako tersebut adalah bentuk dukungan dari Bridgestone kepada penduduk lokal di Karawang,untuk membantu meringankan beban perekonomian mereka selama pandemi Covid-19 ini.

Paket sembako terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras,minyak sayur, susu, mi instan, kecap dan gula.

“Dipandu oleh komitmen CSR global Bridgestone yaitu our way to serve, kami berkomitmen penuh untuk mendukung masyarakat lokal kami dalam upaya mereka melawan pandemi Covid-19,” kata Direktur HR-GA Bridgestone Indonesia, Yunus Triyonggo, dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (21/5/2020).

Menurut Yunus Triyonggo, pandemi ini telah memberi tekanan pada masyarakat lokal. Bridgestone sebagai produsen ban berharap dapat membantu meringankan beban mereka sekaligus memperkuat hubungan yang baik antara Bridgestone dan penduduk setempat.

Bridgestone Indonesia, kata Yunus Triyonggi, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pertempuran melawan Covid-19 di Indonesia.

Dalam sebulan terakhir, Bridgestone Indonesia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat setempat dalam berbagai bentuk, di antaranya mendistribusikan 45 liter sabun cuci tangan, melakukan kegiatan fogging untuk masyarakat di Desa Harapan Jaya, Bekasi Utara, mendistribusikan paket sembako ke lebih dari 100 rumah tangga di Desa Kutanagara, Karawang, menyediakan seragam (rompi) kepada Covid-19 emergency response team (ERT) Bekasi, dan membagikan 50 paket buka puasa ke Covid-19 ERT Koramil di Bekasi utara.

Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) merupakan bagian dari Bridgestone Corporation yang berpusat di Tokyo, Jepang. Bridgestone Indonesia memiliki dua pabrik di Jabar yaitu di Bekasi dan Karawang.

Bridgestone juga memproduksi berbagai macam produk diversifikasi seperti produk untuk industri karet, kimia, dan peralatan olah raga. Produk ban dan lainnya tersebut telah menjangkau lebih dari 150 negara di seluruh dunia.