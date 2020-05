Harga Berbagai Kebutuhan Warga Menjelang Lebaran di Purwakarta, Gula Pasir Rp 16.500 per Kilo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Purwakarta memastikan harga gula putih di pasar-pasar tradisional Purwakarta dalam keadaan normal dan persediaan pangan lainnya kondisi aman.

Kepala Bidang Perdagangan pada Diskoperindag Purwakarta, Wita Gusrianita mengatakan pihaknya secara rutin di Ramadan ini lakukan pengecekan ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek harga gula pasir yang di sejumlah wilayah mengalami kenaikan.

"Untuk ritel diwajibkan menjual maksimal harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram. Tapi, kalau untuk pasar masih di atas Rp 12.500 yakni Rp 16.500 per kilogram. Jadi, kami harus lebih intens ke ritel karena wajib menjual di bawah HET," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (21/5/2020).

Ketika disinggung terkait kondisi komoditas pangan lainnya, Wita menyebut persediaan komoditas-komoditas menjelang Lebaran aman.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan harga-harganya pun lonjakannya tidak terlalu tinggi.

"Yang naik itu bawang putih Rp 34 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu. Cabai rawit hijau Rp 28 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Sedangkan kalau harga daging sapi sekarang di kisaran Rp 115 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 50 ribu per kilogram," ucapnya.

