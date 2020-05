The Papandayan Hotel Terapkan Stay Safe Stay Clean, Standar Kesehatan dan Kebersihan New Normal

Program Stay Safe Stay Clean yang diterapkan di kamar The Papandayan Hotel dengan pembersihan ekstra di titik sentuh umum

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Papandayan Hotel menerapkan standar protokol kesehatan dan kebersihan baru dalam menyikapi perilaku New Normal.

New Normal ini merupakan program The Papandayan Hotel dalam menerapkan Stay Safe Stay Clean.

Hal ini dimaksudkan agar para tamu senantiasa berada dalam kondisi aman dan nyaman saat menginap di The Papandayan. Mulai dari tamu check in hingga check out.

Kesehatan serta keselamatan para tamu merupakan prioritas utama The Papandayan, oleh karena itu program Stay Safe Stay Clean dikembangkan dari standar prosedur operasional.

Serta aspek higienis dan sanitasi yang telah diberlakukan selama beberapa bulan terakhir. Kemudian menjadi standar operasional prosedur kebersihan yang baru.

Marcomm The Papandayan Hotel Bandung, Tyagita Rakhmawati, menuturkan, program ini berfokus pada pengembangan standar kebersihan dan perilaku.

• Setelah Guru Mengaji dan Imam Masjid, Pemkab Ciamis Serahkan THR untuk 174 Tenaga Kebersihan

"Fokus utamanya adalah personal hygine dan personal safety. Program tersebut dirancang untuk memininalisir resiko penularan dan peningkatan keselamatan tamu, serta mitra kerja The Papandayan," ujar Gita kepada dari rilis The Papandayan yang diterima Tribun Jabar, Rabu (20/5/2020).

COVID-19 telah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan seluruh permukaan benda yang sering kali disentuh.

Oleh karena itu, The Papandayan meningkatkan frekuensi protokol pembersihan permukaan benda-benda di area publik dan menggunakan disinfektan setingkat standar rumah sakit.