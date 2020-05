Jadwal Acara TV 19 Mei: The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor di GTV, Tukang Ojek Pengkolan di RCTI

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini jadwal acara TV pada hari ini Selasa 19 Mei 2020.

Antara lain di stasiun ANTV, GTV, Indosiar, MNC TV, Net TV, RCTI, SCTV, Trans 7 dan Trans TV.

Ada banyak tayangan menarik yang bakal menemani Anda selama di rumah saja di layar kaca televisi.

Di Trans TV misalnya, Bioskop Trans TV akan menghadirkan film G.I Joe: Retaliation dan film Criminal Activities.

Sementara di Global TV atau GTV, akan ditayangkan film The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor pada malam hari.

Lalu di RCTI, ada tayangan sinetron Dunia Terbali, 7 Manusia Harimau dan Dagelan OK pada malam hari.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di ANTV, GTV, Indosiar, MNC TV, Net TV, RCTI, SCTV, Trans 7 dan Trans TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Selasa 19 Mei 2020 dilansir TribunPadang.com dari berbagai sumber:

JADWAL ANTV

00:00 Warkop Series