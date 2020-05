Ariel Tatum Manfaatkan Media Sosial untuk Bicara Kesehatan Mental

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak Oktober 2019 Ariel Tatum membuat kampanye #LetsEndTheShame di akun Instagramnya sebagai langkah dirinya untuk membantu mematahkan stigma kesehatan mental di Indonesia.

Melihat hal tersebut instagram di masa pandemi Covid-19 ini, dimana munculnya masa yang penuh tantangan meluncurkan kampanye #Realtalk dan fitus khsuus Wellness Guides.

Manajer Komunikasi Instagram Asia Pasifik, Putri Silalahi, mengatakan alasan Instagram memilih Ariel Tatum untuk program ini dikarenakan jauh sebelum ada kampanye #Realtalk, Ariel Tatum sudah melakukan hal ini lebih dulu.

"Waktu ngobrol dengan Ariel Tatum, dia sudah menjalani hal ini secara personal, dia tahu apa yang betul-betul dirasakan anak muda saat ini ketika menghadapi bullying," ujar Putri saat press conference via Zoom, Selasa (19/5/2020).

Saat ini Instagram telah memtuskan untuk menangani masalah ini dengan sangat serius dan ingin mebantu semua orang yang membutuhkan terutama generasi muda.

Sementara itu Ariel Tatum mengatakan melalui kampanye #Realtalk ini ia ingin membangun kesadaran di anak muda untuk tidak takut bicara akan masalah kesehatan mental.

"Aku ingin membangun esadaran it's okay not be okay. Jangan takut untuk nyari bantuan dari para expert," ujarnya.

Sebagai anak muda yang dekat dengan media sosial, Ariel Tatum mengatakan jika Instagram menjadi tempat para generasi masa kini untuk mencari informasi.

Hal ini juga dilakukan oleh dirinya, dimana Ariel Tatum ternyata tipe orang yang mencari informasi singkat dan akurat.

"Instagram menjadi salah satu wadah untuk berekspresi untuk bicara. Makanya aku bikin highlight kesehatan mental karena banyak masyarakat yang belum paham tentang itu," ujarnya.

Melalui kampanye #REALTALK, Instagram, Sudah Dong, Riliv dan Ariel Tatum berharap bisa mendorong anak muda untuk lebih berani tampil menjadi dirinya sendiri sehingga mereka bisa bangkit dari bullying dan tidak malu lagi mencari bantuan profesional saat mereka membutuhkan bantuan untuk menjaga kesehatan mentalnya.