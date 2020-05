Ucapan Selemat Idul Fitri 2020 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Buat Dibagikan ke Orang Terdekat

Kumpulan Ucapan Selamat Lebaran dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahan, Kirim via WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Setelah berpuasa selama Ramadan, umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 2020 atau Lebaran.

Ada yang berbeda dari lebaran tahun 2020 ini dengan tahun 2019.

Saat ini, sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi pandemi virus corona.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat dianjurkan untuk berdiam diri rumah.

Masyarakat yang tadinya berencana untuk mudik pun diminta untuk tetap berada di rumah.

Karena itu, saat ini kondisinya tak memungkinkan untuk bersilaturahmi secara bertatap muka langsung.

Bagi Anda yang ingin mengucapkan selamat Lebaran kepada keluarga, saudara, atau orang-orang terdekat yang lokasinya berjauhan, bisa mengirimkan ucapan via WhatsApp atau media sosial.

Dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber, Kamis (14/5/2020), berikut adalah ucapan selamat Lebaran dalam Bahasa Inggris beserta terjemahannya:

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.