Kereta Api Indonesia Siapkan Protokol Antisipasi Skenario The New Normal Mulai 25 Mei

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersiap menyambut skenario the new normal di lingkungan KAI sebagai tindak lanjut arahan Menteri BUMN melalui surat dengan nomor S-336/MBU/05/2020 pada 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan protokol untuk mengantisipasi skenario penerapan the new normal di KAI," Kata Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam siaran pers yang diterima Tribun, Senin (18/5/2020).

Didiek mengatakan, protokol tersebut akan mengatur langkah-langkah dan tahapan yang akan diterapkan oleh KAI dalam menyambut the new normal yang akan dimulai pada 25 Mei 2020.

Selain protokol untuk pelayanan kepada pelanggan, protokol juga akan mengatur pekerja berusia di bawah 45 tahun untuk masuk kantor seperti biasa. Namun, mereka harus tetap memperhatikan aturan PSBB di masing-masing wilayah kerja.

“Meskipun sebagian karyawan yang berusia di atas 45 tahun masih WFH, termasuk pembagian WFO secara bergantian dan disiplin phisycal distancing, namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga produktifitas seluruh pekerja KAI,” kata Didiek.

Menurutnya, sampai saat ini KAI fokus pada layanan kereta api luar biasa (KLB) di Jawa, KA lokal, KRL, dan KA angkutan barang. Hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab KAI untuk turut serta menangani pencegahan Covid-19.

• Kilas Balik Persib Bandung 18 Mei 2003: Imran Usman Cetak Tiga Gol Saat Kalahkan Semen Padang

Dalam pengoperasiannya, KAI tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19 yang diawasi oleh Satgas Covid-19 KAI yang telah terbentuk sejak Maret 2020.

Khusus untuk layanan KA penumpang, KAI akan tetap mengikuti perkembangan sesuai dengan aturan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan selaku regulator perkeretaapian.

• Tantowi Ahmad Pamit dari Dunia Bulu Tangkis: Saatnya Mengucapkan Selamat Tinggal

Untuk terus bisa mendapatkan info terbaru pelayanan kereta api, masyarakat dapat menghubungi contact center KAI melalui telepon di 021-121, email di cs@kai.id, dan sosial media KAI 121.

“Dalam masa pandemi seperti ini, KAI berkomitmen BUMN sebagai satu penggerak perekonomian bangsa harus tetap berjalan dengan tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19,” katanya. (*)