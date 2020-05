Gubernur Ridwan Kamil Memohon kepada Kapolda, Berharap Keberhasilan PSBB Tidak Diganggu Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta Polri dan TNI mengetatkan kembali penertiban aktivitas warga di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat yang akan dilanjutkan secara proporsional di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan sebelum dan pada awal PSBB, pergerakan aktivitas masyarakat sempat menurun sampai tinggal 20 persennya, kemudian meningkat kembali jadi 30 persen. Namun terakhir jadi sekitar 40 persen menjelang akhir PSBB di Jabar, sejak tiga hari terakhir.

Angka pergerakan menjelang Lebaran ini, katanya, harus terus ditekan supaya penularan Covid-19 di Jabar bisa ditekan kembali. Dikhawatirkan, katanya, pergerakan pada masa sebelum dan setelah Idulfitri malah akan meningkat, padahal penyebaran Covid-19 masih harus diwaspadai.

"Makanya kami minta kepada Kapolda dan Pangdam agar lakukan siaga satu. Dari semua waktu ini, adalah minggu ini, dari sekarang sampai Lebaran, karena potensi lalu lintas akan naik. Kita monitor dalam satu-dua hari, orang belanja berbondong-bondong di pasar dan sebagainya. Ini jangan sampai keberhasilan Jabar di PSBB ini akan terganggu oleh dinamika jelang Lebaran," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Senin (18/5/2020).

Dari hasil evaluasi PSBB Jabar yang akan berakhir Rabu (20/5/2020), katanya, statistik penyebaran Covid-19 di Jabar sudah membaik secara signifikan. Dari sisi jumlah kasus positif, biasanya Jabar berada di peringkat kedua terbanyak setelah DKI Jakarta, namun dalam seminggu terakhir berada di posisi ketiga, tersusul oleh Jawa Timur.

"Secara presentase juga, sacara jumlah penduduk ini Jabar sekarang ranking 23 dari 34 provinsi. Jadi untuk penduduk terbesar se-Indonesia, menempati prosentase di urutan ke-23, ini adalah keberhasilan dari semua tim di gugus tugas dalam menekan Covid-19," katanya.

Angka pasien Covid-19 di rumah sakit pun, katanya, adalah yang paling nyata mengalami penurunan. Di akhir April tercatat ada 430-an pasien per minggu, kini sudah di angka hanya 200 pasien.

Karenanya, Emil mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter dan tenaga kesehatan karena telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan dua kali lipatnya.

"Sehingga jumlah kasur atau bed di fasilitas kesehatan hanya dipakai 30 persen di Jabar ini. Jadi beban di rumah sakit menurun, hanya 30 persen yang digunakan untuk merawat orang sakit," katanya.

Angka kecepatan penyebaran virus corona di Jabar pun, katanya, menurun. Hitungannya, dari awalnya seorang pasien positif dapat menularkan kepada tiga orang lainnya dalam sehari, setelah PSBB diberlakukan seorang pasien hanya menularkan kepada satu orang lainnya dalam sehari.

"Sehingga kasus rata-rata di bulan April yang masih 40 kasus per hari. Sejak dua minggu terakhir PSBB ini, di angka 21-an kasus per hari. Jadi kami boleh menyimpulkan bahwa PSBB di Jabar ini melengkapi PSBB Bodebek dan Bandung Raya, boleh dikatakan in mengalami keberhasilan siginifkan. Kasus turun rata-rata 50 persen," katanya. (*)