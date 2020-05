Kondisi Pariwisata Merosot Hingga 0 Persen, Para Pemandu Wisata Dukung Tart for Hope

GALANG DANA-Untuk menyelamatkan karyawan dan teman-teman pariwisata yang terdampak Covid-19, Heni Smith, pemilik The Lodge Group (kanan) membuat 'Tart for Hope' untuk menggalang dana.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Semenjak munculnya pandemi virus corona kondisi pariwisata di Indonesia merosot begitu cepat.

Hal ini diakui pelaku pemandu pariwisata sebagai hal yang begitu menyakitkan.

Ditemui di sela kegiatan pembuatan kue apple tart, Tart for Hope oleh The Lodge di kantornya, Jalan Sumur Bandung No 6, Kamis (15/4/2020), Herli Setiawan dan Teiz de Frethes mengungkapkan kondisi travel agent saat ini.

Teiz de Frethes mengatakan saat ini kondisi pariwisata Indonesia merosot hingga 0 persen.

Hal ini terjadi semenjak ditutupnya bandara dan juga berbagai penerbangan dari negara asing menurun perlahan.

"Tadinya ada local tour Makassar dan Medan yang bekerja dan meeting, tetapi adanya pembatasan sosial berskala besar membuat semuanya dihentikan dan tidak ada lagi gathering dan kumpul ramai-ramai," ujar Teiz.

Kondisi pariwisata seakan mati, Teiz melihat sebagai manusia tentunya harus melakukan sesuatu untuk bisa bertahan di kondisi ini.

"Kebetulan ibu Heni dari The Lodge membuat acara Tart for Hope yang hasil penjualannya akan didonasikan ke pegiat pariwisata. Kami ingin Asita maupun PHRI Jabar untuk terlibat," ujarnya.

Ia berharap asosiasi pariwisata bisa melakukan sesuatu untuk membantu para pegiat pariwisata yang selama ini telah memperkenalkan wisata di Jabar hingga Indonesia.