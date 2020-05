BI Jabar Siapkan Duit Cash Rp 21 Triliun Buat Keperluan Bulan Puasa dan Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan perbankan dan Penyelengara Jasa Pengolahan Uang Rupiah untuk memastikan tersedianya uang layak edar di Jawa Barat untuk mendukung pergerakan roda perekonomian Jawa Barat dengan memerhatikan protokol pencegahan Covid-19.

"Langkah ini sejalan dengan semangat kita bersama untuk " Kill The Virus, but Not The Economy", kita bersama mengendalikan penyebaran virus Covid-19 namun dengan tetap mendukung keberlangsungan bergeraknya perekonomian masyarakat," Kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto dalam press conference melalui meeting zoom di Bandung, Kamis (14/5/2020).

Ia mengatakan, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyiapkan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Idulfitri tahun 2020 di wilayah Jawa Barat (diluar Bogor, Depok dan Bekasi) yang diprakirakan sebesar Rp 21 triliun. Jumlah ini turun sebesar 11,2% (yoy) dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 24,39 triliun.

"Jumlah tersebut telah memerhatikan antisipasi kebutuhan selama bulan Ramadan, libur Idulfitri, sefta kebijakan dan stimulus pemerintah kepada masyarakat selama periode penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan Pembatasan Sosiaf Berskala Besar (PSBB)," katanya.

Secara nasional, Bank Indonesia (BI) berkomitmen menyiapkan kebutuhan uang tunai (outflow) yang diprakirakan sebesar Rp157,96 triliun pada periode Ramadan dan Udulfitri tahun ini. Jumlah ini turun sebesar 17,7% (yoy) dibandingkan periode tahun lalu.

Kebutuhan tersebut telah memerhatikan antisipasi kebutuhan selama bulan Ramadan, libur Idulfitri, serta kebijakan dan stimulus Pemerintah kepada masyarakat selama periode penanganan dampak pandemi COVID-19, termasuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikutip Tribun dari siaran Pers Bank Indonesia, disebutkan, kebutuhan uang tunai (outflow) tertinggi pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini terjadi di daerah Jabodetabek yang diprakirakan sebesar Rp 38,0 triliun.

