Asiknya Bercocok Tanam Herbal Selama Pandemi Corona Bersama Herbal House by The Lodge

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak pemerintah menerapkan kebijakan di rumah aja, banyak orang yang mulai berkreasi dengan hobi barunya, mulai dari melukis, memasak, bermain musik, dan juga bercocok tanam.

Berbagai postingan di media sosial pun tampak ramai, orang-orang membagikan bagaimana proses tumbuh kembang tanaman yang mereka tanam di rumah.

Tidak hanya tumbuhan hijau dan bunga, beberapa orang mulai menanam tanaman yang biasa dikonsumsi sehari-hari.

Misalnya saja yang mudah tumbuh adalah bawang daun, cabai, tomat, selada air, kangkung, dan masih banyak lagi.

Namun ada juga yang spesifik menanam tanaman herbal karena bisa digunakan untuk dibuat ramuan herbal di rumah.

Melihat perilaku masyarakat saat ini membuat The Lodge Group membuka usaha baru yang cukup unik.

Head of Marketing Communications The Lodge Group, Puji Fauziah Setia mengatakan saat ini hadir Herbal House by The Lodge yang baru dibuka 3 minggu yang lalu.

"Sebagian besar tanaman herbal yang dijual disini diambil dari Mulberry Hills karena disana ada herbal garden. Namun karena jaraknya cukup jauh, tanaman herbalnya di display disini," ujar Puji saat ditemui di kantor The Lodge, Jalan Sumur Bandung No 6, Kamis (14/5/2020).

Ia mengatakan sebelumnya The Lodge memang sudah memiliki herbal garden yang sudah cukup lama menanam berbagai tanaman herbal.