VIDEO MUI Ciamis Putuskan Salat Id Bisa Digelar Berjamaah, Asal Terapkan Protokol Kesehatan

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - MUI Kabupaten Ciamis sudah memutuskan besaran zakat fitrah Idulfitri tahun 1441 H ini yakni Rp 30.000 per orang.

Besaran tersebut dengan pertimbangan harga beras premium Rp 12.000 per kg.

“Kewajiban zakat fitrah tersebut adalah 2,5 kg beras per jiwa. Dengan harga beras terbaik atau beras kualitas premium Rp 12.000 per kg. Artinya nilai zakat fitrah tahun ini Rp 30.000 per kg,” ujar Plt Ketua MUI Kabupaten Ciamis Drs KH Asep Saeful Uyun kepada Tribun Selasa (12/5/2020).

Besaran zakat fitrah Rp 30.000 per jiwa tersebut menurut KH Asep Saeful Uyun sudah ditetapkan pada rapat resmi MUI Ciamis, DMI, BAZNAS, Disperindag UKM, serta Kemenag Ciamis beberapa hari lalu

Namun nilai zakat fitrah Rp 30.000 per orang dengan pertimbangan harga beras kualitas terbaik Rp 12.000 per kg tersebut menurut KH Asep Saeful Uyun hanya berupa patokan.

“Mengingat sekarang di beberada daerah di Ciamis sudah mulai masuk masa panen. Mungkin saja di daerah tersebut harga beras kualitas terbaiknya sudah turun atau dibawah Rp 12.000 per kg ,” ucapnya.

“Makanya disarankan membayar zakat fitrah dengan beras saja, jadi tak perlu lagi mempertimbangkan harga (beras),” tutur KH Asep Saeful Uyun.

Penyaluran zakat fitrah biasanya dilakukan DKM masjid masing-masing lingkungan.

Meski masa pandemi masih berlangsung dan kini sudah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Plt Ketua MUI Ciamis, Drs KH Asep Saeful Uyun, berdasarkan Fatwa MUI No 14 tahun 2020 dan pertimbangan dari Gugus Tugas Covid-19, di Ciamis bisa dilaksanakan Salat Id.