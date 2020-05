Tak Hanya Syahrini, Ayah Angkat Juga Diblokir Anak Kandung Sendiri, Jauh Sebelum Bocorkan Chat WA

TRIBUNJABAR.ID - Laurens, pria bule yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini berkoar-koar di Instagram setelah ia diblokir oleh istri Reino Barack itu.

Tak hanya Syahrini, anak kandungnya pun memblokirnya.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @lauyaju yang mengaku sebagai anaknya.

Dalam pengakuannya, ia sudah lama memblokir sang ayah karena bertingkah di luar batas.

Perempuan itu juga meminta Syahrini untuk melakukan hal yang sama.

Pernyataan itu diunggah pada 18 April, jauh sebelum ayah angkat Syahrini menyebarkan chat WhatsApp (WA) mereka berdua.

"As a blood daughter of my Father, I want to tell you that he is not acting like himself.

He is taking this to far.

I have blocked him long ago, and I have told the same to my sister @princessyahrini To block him also.

His acts have been irrational.

I regret to have introduced Syahrini to my Father and I am so embarrassed of his acts.

A normal person would speak to me before anything or discuss this matter privately!

Because I’m His Child, but instead he is sharing incomplete stories on social media Indonesia WHY ?!?!