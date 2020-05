Han So Hee Dikritik Penggemar Gara-gara Jadi Pelakor dalam Drakor The World of The Married

TRIBUNJABAR.ID - Popularitas Han So Hee meroket sejak memerankan karakter wanita perebut suami orang (pelakor) dalam drama Korea (drakor) The World of The Married.

Sukses berperan sebagai pelakor, Han So Hee harus terima kalau perannya itu menimbulkan banyak komentar negatif.

Tak terkecuali dari orang tua teman-teman dekatnya.

"Saya telah menerima komentar jahat (untuk peran saya),"

"Bahkan orang tua teman-teman saya juga ikut mengritik saya," ujar

.

Pecinta drama Korea tentu tak asing dengan Drakor The World of The Married.

Hiburan serial televisi kabel JTBC ini tengah menjadi bahan perbincangan lantaran jalan ceritanya yang menarik.

Tak hanya sukses di negara asalnya, film yang juga populer dengan judul lain A World of The Married Couple ini sukses menyedot perhatian penikmat film korea alias K-Drama di Tanah Air.

Film yang bertutur seputar permasalahan rumahtangga dan perselingkuhan ini pun akan segera memasuki babak akhir setelah berhasil mengaduk-aduk emosi penonton.