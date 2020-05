Ridwan Kamil Klaim PSBB di Jabar Berhasil Baik, Tapi Warga Masih Tetap Diimbau Disiplin Sepekan Lagi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas Koordinasi Lintas Provinsi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia via video conference, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020) malam. (Humas Jabar)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan walaupun masih berjalan dan perlu terus ditingkatkan disiplinnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 27 kabupaten dan kota di Jabar sudah membuahkan hasil menggembirakan.

"Rata-rata penambahan pasien Covid-19 turun ya, dari awal sampai pertengahan April itu rata-rata 40 kasus per hari, dari pertengahan April sampai akhir April turun ke 28 kasus per hari, dari tanggal 1 Mei sampai 12 Mei turun lagi ke 21 kasus rata-rata per hari. Jadi cerita ini menunjukkan PSBB justru berhasil, hanya kedisiplinan harus diketatkan terutama di sore hari," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Selasa (12/5/2020).

PSBB sampai di hari ini, katanya, pihaknya melihat di kesimpulan awal bahwa pembatasan sosial ini membuahkan konsistensi hasil yang menyatakan penekanan aktivitas atau kegiatan sangat berpengaruh pada penurunan kasus Covid-19.

"Sekarang jumlah pasien di rumah sakit rata-rata di sekitar angka 350, ini turun dibandingkan rentang di akhir April yang sekitar 430. Jadi di Jawa Barat selama PSBB, jumlah pasien yang dirawat itu turun. Puncaknya sudah terjadi di akhir April kemudian turun. Kemudian tingkat kematian turun dari 7 pasien per hari menjadi 4 pasien per hari, tingkat kesembuhan juga naik hampir dua kali lipat," katanya.

Kecepatan penyebaran virus pun menurun, katanya, dari yang sebelum PSBB ada di kecepatan indeks 3 untuk reproduksi Covid-19, sekarang sudah turun di indeks 0,86.

Penurunan drastis ini, katanya, menandakan sebelum PSBB masih banyak orang beraktivitas normal dan belum dilarang membatasinya akhirnya kecepatan penularan sangat tinggi.

"Sekarang mudik dilarang, PSBB diketatkan, kita turun menjadi 0,86 nilai indeksnya. Jadi kalau disepertikan yang tadinya tiap hari seorang menularkan ke tiga pasien, sekarang satu pasien menularkan ke satu orangnya mungkin di rentang waktu dua hari," katanya.

Dengan data tersebut, katanya, maka tidak betul jika ada yang berpendapat PSBB tidak efektif. Lalu lintas saja sampai turun sampai bersisa antara 50 persen sampai 30 persen. Inilah yang menjadikan PSBB sebagai bukti sangat ilmiah dan berhasil dalam mengatasi Covid-19.

"Kemudian data berikut juga kami presentasikan tadi di rapat kabinet. Bapak Presiden mengapresiasi berbagai daerah yang melakukan pembatasan sosial, ada yang pakai judul PSBB seperti Jawa Barat, ada yang tidak pakai judul seperti di Bali, semua pembatasan sosial ini membuahkan berita yang menggembirakan," katanya.

Emil menuturkan evaluasi akan dilakukan pada 20 Mei 2020 karena PSBB Provinsi Jawa Barat berakhirnya 14 hari setelah dimulai pada 6 Mei 2020. Rencananya, evaluasi disertai dengan pembagian daerah-daerah ke dalam sejumlah level penyebaran Covid-19, dari mulai Level 5 yang paling buruk sampai Level 1 yang memungkinkan warga beraktivitas normal.

"Berati setelah 20 Mei 2020 kita akan menjawab bagaimana hidup bisa kembali. Kita sekarang semua berada di Level 4. Kalau ada daerah yang sudah di Level 2 berarti hidup sudah normal lagi dengan penjagaan jarak," katanya.

Khusus kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, pihaknya mengizinkan melanjutkan PSBB mengikuti DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan daerah sekeliling Jakarta yang masuk dalam klaster penyebaran DKI Jakarta. (Sam)

