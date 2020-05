DAY6 Band Unik Asal Korea Selatan, Comeback Hari Ini dengan Lagu 'Zombie', Ini Profil Membernya

TRIBUNJABAR.ID - Sama seperti negara lainnya, dunia musik Korea Selatan juga diwarnai dengan Band, tak hanya boyband.

Salah satu Band berbakat asal Korea Selatan adalah DAY6 yang baru saja comeback hari ini, Senin (11/5/2020).

Bila boyband bernyanyi sambil dance. DAY6 seperti Band pada umumnya, Band yang berjumlah lima orang itu bermain alat musik.

Uniknya, lima member tersebut bergiliran bernyanyi padahal biasanya Band memiliki satu atau dua vokalis saja.

Member DAY6 terdiri dari Sungjin sebagai leader sekaligus mengisi posisi rhythm guitar, Jae sebagai gitaris, YoungK di posisi bass, Wonpil sang keyboardist, dan maknae atau member termuda, Dowoon mengisi posisi drum.

Kali ini, DAY6 membawakan lagu Zombie sebagai title track di mini album mereka yang berjudul The Book of Us: The Demon.

Mini album ini berisi delapan lagu termasuk Zombie dan Zombie versi bahasa Inggris.

Zombie dibuat oleh salah satu member, Jae dan Hong Ji Sang. Liriknya dibuat oleh YoungK dan Wonpil.

Liriknya menceritakan seseorang yang merasa kosong, hidup tetapi tidak hidup, seperti zombie.