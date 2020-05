Bansos Dampak Covid-19 dari APBD Kota Tasikmalaya Disalurkan Tiga Tahap, Ini Waktunya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR. ID, TASIKMALAYA - Penyerahan bansos dampak Covid-19 dari APBD Kota Tasikmalaya tidak sekaligus disalurkan, tapi dibagi dalam tiga tahap. Hal itu untuk menghindari kerumunan.

"Jadi pembagiannya dilakukan tiga tahap. Tahap pertama hari ini (Senin 11/5/2020, Red) untuk wilayah Kecamatan Cipedes, Purbaratu, Tamansari dan Cibeureum," kata Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, di Bale Kota.

Tahap kedua, Selasa (12/5/2020), dilaksanakan di Kecamatan Cohideung, Indihiang dan Kawalu. Sedang tahap ketiga, Rabu (13/5/2020), di Kecamatan Tawang, Mangkubumi dan Bungursari.

Total penerima bantuan dampak Covid-19 di Kota Tasikmalaya sebanyak 103.970 KK (bukan 103.170 KK seperti dalam berita sebelumnya).

Sumber dana berasal dari APBD kota, bansos provinsi serta pusat.

"Realisasi penyaluran bantuan bekerjasama dengan PT POS. Petugas pos akan menyerahkan wesel kepada penerima yang tercantum dalam data, by name by address-nya sudah lengkap termasuk NIK-nya," ujar Budi.

• Tak Kapok-kapok, Sudah Berulang Kali Masuk Penjara, Pria Ini Kembali Maling Motor Matic

Sedangkan pencairan bisa dilakukan dengan memperlihatkan bukti wesel yang telah diberikan sebelumnya.

"Jangan lupa bawa juga foto copi KTP dan KK. Menghadapi kemungkinan adanya penerima yang sudah terdata tapi meninggal, ahli waris bisa membawa KK," kata Budi.

Bentuk bantuan dari APBD kota berupa uang tunai Rp 500.000, bantuan provinsi terdiri dari sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000. Dari Kemensos sebesar Rp 600.000 tunai.

"Dari provinsi turun besok (Selasa 12/5, Red) dan dari Kemensos segera menyusul," ujar Budi. Ia berharap warga penerima sabar. Jika ternyata belum kebagian, sepanjang sudah terdata tetap akan kebagi.

• Warga Penerima Bansos dari Pemda Dianggap Kurang, Anggota DPRD Purwakarta Minta Pemda Evaluas

• Oknum Polisi yang Terima Sogokan dari Pemudik Siap-siap Dipecat, Warga Diminta Berani Merekam