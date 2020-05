VOB Band Metal Tiga Cewek Hijab Garut, Bikin Kepo Flea Pencabik Bas Red Hot Chili Peppers

Personel Voice Of Baceprots, Firdda (kiri), Euis (tengah), dan Widi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Voice Of Baceprots (VOB) kembali membuat geger pecinta musik tanah air. Band metal tiga perempuan berhijab asal Garut itu menarik perhatian sejumlah musisi dunia.

Awalnya penampilan apik VOB yang digawangi Firdda Kurnia (vocal, guitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) itu diunggah salah satu akun feminis Turki @ktu_ukk.

Akun tersebut mengunggah video VOB yang sedang membawakan lagu 'the other side of metalism' disertai sebuah tulisan.

"Di sebuah desa konservatif di Indonesia, wanita muda terus mengubah stigma gender dan agama di negara itu, lewat band metal yang telah mereka bentuk," tulis akun tersebut pada 4 Mei 2020.

Video tersebut lantas menarik perhatian Flea, bassis Red Hot Chili Peppers (RHCP). Ia pun berkomentar, "Bring it girls! Rock!," tulis Flea.

Para personel VOB pun tak menyangka jika video mereka yang sedang berlatih bisa menyedot perhatian Flea. Retweet dari papi Flea -Firdda menyebutnya- sangat membuat VOB bahagia.

"Video itu isinya kita lagi latihan bawain lagu kita. Flea nanya katanya nama bandnya apa di komen twitter itu," ucap Firdda saat dihubungi, Minggu (10/5/2020).

Mengetahui Flea berkomentar, VOB pun ikut memberi komentar di akun twitter itu. Firdda tak menyangka jika VOB bisa mendapat perhatian dari Flea.

"Mungkin dia jadi kepo ke akun kita dan nemuin salah satu video kita lagi bawain lagu dia (RHCP) yang judul nya 'Coffe Shop'. Sama dia di retweet lagi. Kayaknya dia excited banget nemu video itu," katanya.

Video VOB yang membawakan lagu RHCP itu juga dikomentari oleh Flea. Dalam unggahannya, VOB menyebut lagu tersebut untuk melancarkan pelafalan Coffe Shop, bukannya kopi sop.

"Yang kami pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya kami lancar melafalkan 'Coffee Shop' bukan 'kopi sop' seperti biasanya hail papi @flea333

Still #speechless," tulis VOB.

Dalam tweetnya, Flea mengaku takjub karena VOB juga menyukai RHCP dengan membawakan lagu Coffee Shop.