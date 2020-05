2.004 KK Terdampak Corona di Kecamatan Cisolok Sukabumi Segera Terima Bantuan Sosial Gubernur Jabar

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Ribuan warga asal Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, segera menerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 dari Gubernur Jabar.

Camat Cisolok, Kurnia Lismana mengatakan, bantuan tersebut sudah datang dari Bulog ke kantor pos Cisolok, pada Jumat (8/5/2020) kemarin.

Rencananya, bantuan tersebut baru akan didistribusikan kepada warga yang menerima pada Minggu (10/5/2020) besok.

"Dari Bulog udah datang ke Kantor Pos, baru mau disalurkan ke RTS mulai besok tanggal 10," ujar Kurnia kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat.

Kurnia mengatakan, ada 13 desa di Kecamatan Cisolok, serta semua desa menerima bantuan sosial tersebut.

"Semua desa nerima, hanya mungkin dijadwal oleh Kantor Pos," katanya.

Kurnia menyebutkan, ada sekitar 2.004 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan gubernur di Kecamatan Cisolok.

2.004 KK tersebut tersebar di 13 desa di Kecamatan Cisolok. Berikut data jumlah rincian penerima bantuan gubernur di setiap desa yang ada di Kecamatan Cisolok:

1.Desa Cisolok = 113 KPM.

2.Desa Pasirbaru = 237 KPM.

3.Desa Cikelat = 92 KPM.

4.Desa Cikahuripan = 163 KPM.

5.Desa Caringin = 322 KPM.

6.Desa Gunung Karamat = 165 KPM.

7.Desa Gunung Tanjung = 87 KPM.

8.Desa Karangpapak = 147 KPM.

9.Desa Sirnaresmi = 225 KPM.

10.Desa Cicadas = 196 KPM.

11.Desa Wanajaya = 103 KPM.

12.Desa Wangunsari = 46 KPM.

13.Desa Sukarame = 108 KPM.

"Betul semunya total 2.004 KK," jelasnya.

Diketahui bantuan Gubernur tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 150 ribu per KPM dan sembako senilai Rp 350 ribu per KPM, total bantuan Rp 500 ribu per KPM.

Isi paket sembako yang akan dibagikan berupa neras 10 Kg, makanan kaleng 4 buah, gula pasir 1 Kg, minyak goreng 2 liter, tepung terigu 1 Kg, vitamin C 1 paket, mie instan 16 bungkus dan telor ayam negeri 2 Kg. (M Rizal Jalaludin)