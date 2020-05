Potret Pemeran The World of The Married di Lokasi Syuting, Da Kyung - Hyun Seo Terlihat Bersahabat﻿

potret cantik Han So Hee yang berperan sebagai pelakor di drama korea

Potret Pemeran The World of the Married di Lokasi Syuting, Da Kyung dan Hyun Seo Terlihat Bersahabat

TRIBUNJABAR.ID - Di balik kisahnya yang sukses mengaduk emosi penonton, para pemain drama Korea The World of the Married justru terlihat ceria di lokasi syuting.

Dari beberapa foto di balik layar yang dibagikan, para pemeran tampak akrab seperti keluarga jika kamera sudah mati.

Meskipun dalam drama para pemeran terlihat memiliki karakter yang rumit dan masalah yang tak terselesaikan, dalam kehidupan nyata mereka sebenarnya berteman dekat.

Begitu kamera dimatikan, atmosfer yang timbul langsung berubah, mereka berpose bersama dengan senyum ramah.

Kim Hee Ae yang dengan sempurna menggambarkan dilema batin karakternya, tersenyum cerah dengan lawan mainnya.

Sementara Park Hae Joon (Lee Tae Oh) yang sangat berbeda dengan karakternya yang gelap, terlihat berpose di depan kamera sambil tersenyum hangat.

Begitu pun dengan Kim Young Min (Son Je Hyuk) yang terlihat ceria di lokasi.

Dalam kehidupan nyata, ternyata Han So Hee (Yeo Da Kyung) dan Shim Eun Woo (Min Hyun Seo) juga bersahabat.

Soompi via Kompas.com ()

Sedangkan, Jeon Ji Soo (Lee Joon Young) dan Lee Moo Saeng (Kim Yoon Ki) terlihat bertukar pikiran sebelum pengambilan gambar.