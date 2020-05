Pemain Gim Dipaksa Membuat Keputusan yang Menantang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pada gim Celestian Tales: Realms Beyond ini pemain dapat melanjutkan data yang tersimpan pada seri sebelumnya sehingga kelanjutan cerita pada seri

Celestian Tales: Realms Beyond akan bergantung pada keputusan–keputusan yang diambil pada seri Celestian Tales: Old North.

Terdapat sejumlah fitur baru pada gim yang dibuat dan dikembangkan oleh Agate, di bawah PT Agate International, perusahaan pengembang gim yang berbasis di Bandung.

Menurut rilis yang diterima Tribun Jabar, Jumat (8/5/2020), fitur-fitur tersebut adalah:

Cerita Unik: Pendekatan cerita role playing game (RPG) baru yang menarik pemain untuk turut merasakan beratnya tindakan karakter mereka.

Konfrontasi Moral: Pemain akan dipaksa untuk membuat keputusan yang menantang moralitas dan kepercayaan mereka.

Cerita yang Beragam: Enam karakter utama memungkinkan Anda melihat berbagai perspektif untuk menilai sendiri siapa yang benar dan salah.

Ilustrasi Indah: Latar belakang gambaran tangan yang sarat dengan warna, potret karakter yang emotif dan rinci, serta animasi pixelart membuat Celestial Tales memiliki dunia fantasi yang unik dan berkarakter.



Musik yang Menginspirasi: Susunan musik megah yang menangkap emosi dari tiap adegan seiring cerita berlalu.

Gameplay RPG tradisional: Terinspirasi oleh Japanese Role Playing Game (JRPG) klasik, sistem pertempuran bersifat turnbased memungkinkan pemain mengembangkan gaya dan strategi bertarung pribadi masing-masing.

Gim komputer yang dibuat oleh Agate ini makin mengukuhkan Agate sebagai salah satu perusahaan gim lokal terstabil dan terdepan di Indonesia. Dengan motto “Live the Fun Way”, Agate berkeyakinan, kehidupan akan lebih baik ketika kebahagiaan hadir di sana dan gim menjadi salah satu sarana untuk mencapai kegembiraan tersebut.