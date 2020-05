Asyik, Pengguna IM3 Ooredoo Bisa Nonton Drama Korea Lewat Viu Premium Tanpa Batas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ayo, ngaku, siapa yang sudah mulai terkena demam drama Korea? Sebagian orang yang harus berdiam diri di rumah selama masa-masa pandemi virus corona banyak yang memilih mencari tayangan film sebagai penghilang rasa kebosanan.

Nah, drama Korea saat ini menjadi pilihan banyak orang untuk ditonton selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan tentunya cocok sambil menunggu berbuka puasa.

Untuk bisa menonton tayangan film drama yang hits diperbincangkan banyak orang, Anda bisa menonton di aplikasi Viu.

Melalui Viu, Anda bisa menonton film drama Asia terbaru dengan subtitle bahasa Indonesia, seperti A World of Married Couple, dan When the Weather is Fine.

Ada juga serial Viu original eksklusif, seperti Pretty Little Liars, The Bridge, Rewrite, Black, dan Assalamu’alaikum Calon Imam, Parasite yang memenangkan Piala Oscar, film box office Kim Ji Young Born 1982, serial Meteor Garden yang legendaris, dan beragam tayangan menarik lainnya di Viu.

Dilansir dari keterangan pers yang diterima Tribun pada Jumat (8/5/2020), pengguna Viu di Indonesia saat ini cukup tinggi, yaitu lebih dari 41 juta setiap bulan atau monthly active users (MAU).

Melihat hal ini Indosat Ooredoo bekerja sama dengan Viu sehingga pelanggan IM3 Ooredoo dapat menikmati seluruh konten premium Viu saat #DirumahAja tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Pelanggan memiliki kebebasan memilih untuk menikmati Viu secara online ataupun dengan mengunduhnya terlebih dahulu dalam jaringan Indosat Ooredoo tanpa harus melakukan registrasi maupun proses berlangganan Viu secara terpisah.

Chief Marketing Officer of Indosat Ooredoo, Ritesh Kumar Singh, mengatakan, saat bulan Ramadan, menonton film atau drama merupakan salah satu kegiatan yang banyak dipilih orang untuk menghabiskan waktu selama berpuasa.

"Melalui kolaborasi ini, kami menghadirkan Viu Premium kepada pelanggan untuk menonton film dan drama favorit, tv series serta Viu Original di mana saja dan kapan saja. Pelanggan IM3 Ooredoo akan mendapatkan akses prioritas untuk menikmati seluruh konten di Viu dalam genggaman dengan menggunakan jaringan Indosat Ooredoo," ujarnya.

Jika biasanya biaya normal berlangganan Viu Premium adalah Rp 30 ribu per bulan, khusus bagi pelanggan IM3 Ooredoo, akses Viu Premium sudah termasuk dalam jaringan Indosat Ooredoo, tanpa biaya tambahan.

Pelanggan cukup membuka aplikasi Viu dalam jaringan Indosat Ooredoo dan langsung dapat menikmati akses ke seluruh konten Viu premium. (*)