PKK Aktifkan Gerakan Nasi Bungkus se- Jabar, Seiring Penerapan PSBB Serentak di Jawa Barat

Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinasi PSBB, Dapur Umum, dan Gasibu, via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang digagas TP PKK Provinsi Jawa Barat dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota seiring pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi mulai Rabu (6/5/2020).

Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan selain Gasibu, pihaknya menggagas Gasibu Keliling (Gasling). Hal itu bertujuan memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya di tengah pandemi COVID-19.

“Gerakan Nasi Bungkus akan dilakukan secara serentak selama satu bulan ini. Akan ada 15 kali pelaksanaan Gasibu Keliling, bersamaan juga dengan pelaksanaan dapur umum, bahkan ada yang sudah melaksananakan setiap hari,” kata Atalia dalam Rapat Koordinasi PSBB, Dapur Umum, dan Gasibu, via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).

Gasibu ini bertujuan untuk meringakan beban masyarakat terkait dengan kondisi krisis pangan untuk keluarga yang terdampak Covid-19.

Menurut Atalia, semua pihak, mulai dari TP PKK kabupaten/kota, Jabar Bergerak kabupaten/kota, sampai Pendamping Kader Posyandu, sudah menggelar Gasibu dan dapur umum. Kendati begitu, gerakan tersebut akan lebih digencarkan saat PSBB tingkat provinsi berlaku.

“Alhamdulillah, di rakor sudah kita sepakati gerakan-gerakan yang dilakukan. Dan saya bangga ternyata kegiatan-kegiatan seperti tebar masker, kemudian gerakan dapur umum, gerakan nasi bungkus keliling itu sebenarnya sudah dilakukan,” ucap Atalia.

“Namun, akan kita lebih masifkan lagi di PSBB ini, dilakukan untuk seluruh Jawa Barat. Jadi, kita akan pastikan bahwa bantuan dari provinsi ini juga hadir. Dari mulai beras, wastafel, alat-alat untuk kebersihan diri, vitamin. Insyaallah kita juga akan sebarluaskan ke 27 kota/kabupaten,” tambahnya.

Selain Gasibu dan Gasling, TP PKK Jabar menggagas gerakan pemberian sembako melalui bantuan pintu kesembilan, yakni #dariwargauntukwarga_jabar. Gasibu dilaksanakan melalui dapur umum yang digelar di kantor kepala desa/kelurahan di seluruh Jabar oleh PKK dan jejaring kewilayahan, seperti Karang Taruna.

“Kenapa di kelurahan atau desa? Agar masyarakat mudah mengakses bantuan, karena semakin dekat ke masyarakat, akan semakin banyak yang dibantu, sehingga kita akan bisa tahu by name by address mana yang membutuhkan melalui jejaring di kewilayahan,” katanya.