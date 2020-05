Lirik dan Kunci Gitar Lagu Didi Kempot - Ojo Mudik, Lagu yang Dirilis di Tengah Pandemi Corona

TRIBUNJABAR.ID - Lagu 'Ojo Mudik' ini merupakan lagu kedua dari Didi Kempot yang dirilis di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19).

Sebelumnya Didi Kempot juga menciptakan lagu 'Tamba Teko Loro Lungo'.

Lewat 'Ojo Mudik' ini, Didi Kempot mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman saat lebaran 2020.

Hal ini bertujuan agar virus corona tak menyebar lebih luas lagi.

Didi Kempot juga mengimbau untuk selalu rajin cuci tangan dan menjaga jarak.

Pada Selasa (5/5/2020) pria yang mendapat julukan God Father of Broken Heart ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu, pukul 07.30 WIB.

Didi Kempot, musisi campursari (Kompas/Ferganata Indra Riatmoko)

Berikut ini Tribunnews sajikan chord dan lirik lagu 'Ojo Mudik' yang dinyanyikan oleh Didi Kempot.

Chord dan Lirik Lagu 'Ojo Mudik' oleh Didi Kempot:

(Intro) C C Am Dm G C

Am C Dm G C G



C C Dm