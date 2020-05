Besaran Zakat Fitrah untuk Warga Cianjur di Bulan Ramadan Tahun Ini

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Pemkab Cianjur menetapkan besaran zakat fitrah pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 sebesar Rp 30 ribu dan Rp 40 ribu.

Hal ini dijelaskan dalam surat edaran Bupati Cianjur No. 450/2587/Kesra/2020, tentang Pelaksanaan Kewajiban Zakat, Infak/Sedekah/Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Dan Harga Perkulak Zakat Fitrah Tahun 2020 M/1441 H.

Kepala Baznas Cianjur Yosef Umar, mengatakan besaran zakat fitrah pada bulan suci Ramadan 1441 H/2020 sebesar Rp 30 ribu dan Rp 40 ribu sudah ditetapkan Plt Bupati Cianjur H Herman Suherman.

"Surat edaran itu, ditujukan kepada para kepala dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, BUMN/BUMD, perangkat daerah Kabupaten Cianjur, dan para camat se-Kabupaten Cianjur," katanya, Selasa (5/5/2020).

Menindaklanjuti ketetapan Pemkab Cianjur, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur membuat surat edaran Nomor ; 168/A/V/20/1441 H tanggal 16 April 2020, tentang laporan penetapan harga zakat, sedekah, dan dana sosial keagamaan.

"Pelaksanaan kewajiban zakat fitrah yang ditetapkan dengan uang, khusunya untuk ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Cianjur dengan ketentuan harga sebesar Rp 30 ribu dan Rp 40 ribu atau dengan beras yang dikonsumsinya sebanyak satu kulak," ujarnya.

Untuk zakat fitrah ASN/TNI/POLRI dapat dibayarkan melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, BUMN/BUMD masing-masing.

Hal tersebut bisa dibayarkan pada saat penerimaan gaji bulan Mei 2020.

"Sedangkan untuk zakat fitrah masyarakat umum dibayarkan melalui UPZ di DKM/RW/sekolah/madrasah. Dalam pembayarannya diharapkan dengan uang sesuai dengan nilai harga beras yang biasanya dikonsumsinya," katanya.

Untuk infaq/sedekah dan SDKL bagi ASN/TNI/POLRI yang belum mencapai nisab atau memperoleh penghasilan kurang dari 85 gram emas murni, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq bulanan melalui Baznas/UPZ masing-masing.

"Untuk ketentuan infaq bulanan golongan 1 sebesar Rp 10.000 per bulan, Golongan II sebesar Rp 20.000 per bulan, golongan III sebesar Rp 30.000 per bulan, dan Golongan IV sebesar Rp 60.000 per bulan," katanya.

Bagi masyarakat umum (kaum muslimin) ditetapkan infaq bulanan, Rp 1.000 dan Rp. 2.000 (sesuai dengan nilai kupon infaq). Untuk teknis pembayaran bisa melalui UPZ kecamatan, tingkat desa/kelurahan/DKM/RW/sekolah/madrasah.

"Dalam tahun 2020, kami (Baznas Cianjur, red) menargetkan pemasukan zakat infaq shodaqoh (ZIS) sebesar Rp 28.742.176.750. Sedangkan tahun 2019 pencapain pengumpulan ZIS, dan lainnya mencapai Rp 18 miliar lebih," ucapnya.

