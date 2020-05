Pemkab Purwakarta Siapkan 100 Ton Beras untuk Warga Terdampak Covid-19, Disalurkan Saat PsBB

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyediakan 100 ton beras untuk bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya warga yang berada di enam kecamatan yang hendak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan cadangan 100 ton beras ini tersimpan di Bulog dan siap disalurkan ke masyarakat saat PSBB nanti.

"Kami memang siapkan untuk penanganan Covid-19. Bantuan beras ini kami masih lakukan pendataan," kata Anne, Senin (4/5/2020).

Pendataan warga yang mendapat bantuan beras ini, kata Anne, diutamakan bagi yang belum terdata atau di luar dari penerima bantuan langsung tunai (BLT).

"Kami siapkan bantuan beras untuk 10 ribu kepala keluarga. Jadi, setiap KK dapat 10 kilogram beras," ujarnya.



Anne Ratna sempat melakukan pengecekan ke gudang Bulog memastikan sembako dari Banprov sudah tersedia dan tinggal menunggu daftar penerima by name by address dari provinsi yang belum turun.



“Kami berharap sebelum pelaksanaan PSBB di 6 kecamatan, bansos dari provinsi sudah bisa disalurkan, seperti halnya BLT Purwakarta, ditargetkan Rabu (6/5/2020) sudah diterima oleh warga sesuai data yang sudah ada," katanya.

