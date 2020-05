Sekitar 3 Juta Orang di Indonesia Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Sekitar 3 juta warga Indonesia disebut sudah kehilangan pekerjaan baik pekerja yang dirumahkan maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah mengatakan, dari jumlah sekitar 3 juta warga itu, sebanyak 1,7 juta di antaranya sudah valid dalam pendataan, kemudian 1,2 juta warga masih dalam proses validasi data.

"Itu yang terdata by name by adress, yang datanya rapi itu ada 1,7 juta orang. Jadi totalnya antara yang sudah tervalidasi dan yang masih proses itu ada sekitar 3 juta orang terdampak," ujar Ida di BLK Lembang, Sabtu (2/5/2020).

Menurutnya, jumlah warga Indonesia yang terdampak ini kemungkinan akan bertambah, karena tren pandemi Covid-19 belum turun, sehingga Kemenaker akan melakukan refocusing anggaran untuk menghadapi jumlah warga yang kehilangan pekerjaan.

"Pendataan akan kita lakukan terus, jadi kita harapkan semua masyarakat yang terdampak ini mendapatkan kesempatan," katanya.

Ia mengatakan, untuk 1,2 juta orang yang masih dalam proses validasi, mereka akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang difokuskan pada penanganan Covid-19.

"Nah yang masih proses validasi data ini kita respon dengan kegiatan-kegiatan reguler di kementerian ketenagakerjaan," ucap Ida.

Menurutnya, sektor usaha yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19, yakni sektor pariwisata terutama di daerah Lembang, KBB. Bahkan, secara keseluruhan di Indonesia juga yang paling terdampak adalah sektor pariwisata dan turunannya.

Akibatnya, kata Ida, ribuan pelaku usaha mikro juga ikut kehilangan pekerjaan, namun mereka bakal diikutkan pada pelatihan ketenagakerjaan dalam bentuk yang variatif, seperti pelatihan pembuatan APD, hand sanitizer ataupun produksi nasi bungkus.

"Jadi yang terdampak ini memang turunan dari sektor pariwisata. Rata-rata mereka yang berjualan nasi, berjualan makanan sebelum terkena dampak Covid-19 sungguh sangat membantu perekonomian keluarganya," katanya.