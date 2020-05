Artis Twindy Rarasati Sembuh dari Covid-19 Setelah Dirawat 3 Minggu, Begini Kabarnya Sekarang

TRIBUNJABAR.ID - Artis sekaligus dokter Twindy Rarasati telah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Bintang sitkom The East yang tayang di NET TV itu sempat positif Covid-19.

Ia pertama kali menyatakan positif Covid-19 pada 15 April 2020, atau sekitar 3 pekan lalu.

Kabar sakitnya itu disampaikan melalui Instagram begitu juga dengan kabar sembuhnya.

Setelah sembuh, Twindy Rarasati diperbolehkann pulang ke rumah dan melakukan isolasi mandiri.

Artis tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang didapatkannya.

Tak lupa, Twindy Rarasati mengingatkan agar masyarakat mematuhi peraturan pemerintah agar tetap tinggal di rumah selama masa pandemi virus corona.

"Terima kasih teman-teman atas bantuan doanya. Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh.

Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa. Mendapatkan support yang berlimpah dari support system terdekatnya.

We are all heroes to ourselves. Bukan hanya tenaga medis dan penunjangnya, kamu yang tetap di rumah meskipun bosan setengah mati, kamu yang tetap berusaha mencari nafkah untuk keluargamu, kamu yang ikut berdonasi sekecil apapun itu, kamu yang terus berkarya dalam situasi ini, kamu yang berdoa siang & malam dan masih banyak kamu-kamu lainnya.