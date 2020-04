Cara Memainkan Game Google Doodle Populer, Ada Game Coding, Kriket, dan Fischinger

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa game dari Google Doodle semakin populer di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona ini.

Ada beberapa game yang bisa kamu coba, misalnya Game Coding, Kriket, dan Fischinger.

Cara bermain game Google Doodle yang populer ini cukup mudah.

Game Google Doodle populer (google)

Masuk halaman depan pencarian Google atau akses www.google.com.

Klik atau ketuk logo Google (Doodle) yang ada di atas kotak penelusuran.

Anda juga bisa mengakses melalui kolom pencarian dengan mengetikkan 'game Google Doodle populer'.

Pantauan Tribunnews.com, Kamis (30/4/2020) game yang tersedia saat ini di Google Doodle yakni Coding, Kriket, dan Fischinger.

game Google Doodle populer Fischinger (google)

Game ini pernah populer di 2017 lalu.

Game ini memberi kesempatan pengguna untuk menjadi komposer.

Pengguna bebas untuk menciptakan komposisi musik sendiri.

"Music is not limited to the world of sound. There exists a music of the visual world," Oskar Fischinger, 1951.

Demikian kutipan pembuka game google doodle populer hari ini.