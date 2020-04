bank bjb Raih Penghargaan TOP Digital Innovation Award 2020 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Upaya bank bjb dalam melakukan transformasi digital secara terus-menerus demi meningkatkan layanan perbankan yang disediakan disambut hangat oleh para pakar dan profesional.

Perlahan tapi pasti, langkah demi langkah yang dilakukan secara bertahap mampu menghadirkan perubahan. Perseroan dipandang sukses menampilkan wajah baru yang mendatangkan angin segar bagi dunia inovasi tanah air.

Sederet pakar dan profesional di bidang riset, bisnis digital maupun teknologi informasi ramai-ramai memberikan apresiasi.

Kali ini majalah ITech beserta dewan juri dan para pakar di bidang digital innovation IT, Telco, Transformasi Bisnis & Strategic Management serta dari berbagai institusi seperti Kemenristek/BRIN, DRN, BPPT, Forti BUMN, dan lainnya bersepakat memberikan penghargaan utama kepada bank bjb dalam acara TOP Digital Innovation Award 2020 kategori “Top Strategy and Leadership 2020.

Penghargaan ini diberikan dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan pada Rabu (29/4/2020) via telekonferensi video.

Raihan penghargaan inovasi digital ini disambut hangat oleh seluruh insan perseroan. Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan catatan positif ini merupakan sinyal bahwa langkah transformasi digital yang dijalankan perseroan telah sesuai dengan kebutuhan demi mendorong ekspansi bisnis perseroan yang diapresiasi dan didukung oleh para pakar.

"Tak mungkin dipungkiri, penghargaan ini bisa diraih berkat kerja keras dan komitmen penuh perseroan dalam bergerak maju. Langkah kami selalu dituntun oleh orientasi pertumbuhan usaha yang beriringan dengan kepuasan nasabah sebagai ruh utama perseroan dalam mengeksekusi setiap keputusan inovasi. Kami meyakini, perubahan adalah hal yang niscaya perlu dilakukan dalam menghadapi setiap tantangan, dan inovasi harus tampil sebagai jawaban atas tantangan yang dihadirkan oleh perubahan zaman," ujar Widi.

Dalam praktiknya, inovasi pelayanan bukanlah sesuatu yang asing di tubuh perseroan. Geliat pembaruan infrastruktur digital memang menjadi salah satu fokus perseroan belakangan ini.

Perbaikan demi perbaikan ini juga bertujuan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan melalui inklusi keuangan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beragam rupa inovasi teknologi memang telah banyak diupayakan oleh perseroan. bank bjb akan terus melakukan pengembangan digitalisasi produk dan layanan. Beberapa yang teranyar, bank bjb telah melakukan peningkatan aplikasi bjb DIGI sehingga menjadi lebih ramah dan mudah saat digunakan.

bank bjb juga menjadi salah satu perbankan yang telah mengadopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) payment yang saat ini tengah direncanakan untuk diterapkan secara menyeluruh.

Kehadiran piranti anyar ini juga akan mengakselerasi beberapa produk dan layanan elektronik serta digital banking yang telah jadi andalan seperti pengembangan e-money server based, integrasi bisnis digital dengan perusahaan fintech termasuk e-commerce, selfservice banking machine atau e-kiosk dan transaksi menggunakan chat bot.

Layanan digital yang dimiliki bank bjb juga didesain untuk turut menunjang kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah dalam bentuk elektronifikasi layanan pengelolaan keuangan daerah, antara lain dengan digitalisasi layanan publik, digitalisasi Pemerintahan Daerah dan mendukung program Smart City.

Beberapa program kolaborasi dengan Pemerintah Daerah yang telah berjalan antara lain layanan Pembayaran PBB-P2, E-Channel Samsat (E-Samsat), Tabungan Samsat (T-Samsat), Samsat Jawa Barat Ngabret/Bergerak Cepat (SAMSAT Jbret), Samsat Banten Hebat (SAMBAT), Internet Banking Corporate (IBC) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Penghargaan kali ini merupakan yang kesekian kalinya diraih bank bjb di sektor inovasi digital. Sebelumnya, perseroan berhasil meraih predikat The Best Digital Banking Innovation dalam ajang Artajasa Award 2020 dan Innovative Company For Digital Transformation Implementation in Banking Services dalam ajang yang diselenggarakan Warta Ekonomi pada Februari 2020 lalu. (adv)