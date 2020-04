Redi-Go Facelift Bukti Datsun Tetap Berbicara Meski Sudah Tinggalkan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Datsun tetap menunjukkan diri bisa eksis di dunia meski sudah hengkang dari Indonesia. Sejak Januari 2020, produksi Datsun di Indonesia telah dihentikan.

Walau demikian PT Nissan Motor Indonesia ( NMI) berkomitmen untuk tetap menyediakan layanan purna jual bagi konsumen Datsun.

Sejak kembali hadir pada 2014, Datsun di Indonesia hanya bertahan sekitar enam tahun. Sampai terakhir dijual, setidaknya ada tiga model utama yang dipasarkan, yakni Datsun Go, Go+, dan Go Cross.

Walau tidak lagi berproduksi di Indonesia, Datsun tetap hidup. Terutama setelah teaser Datsun Redi-Go facelift diperkenalkan untuk konsumen India.

Dilansir dari India Car News, desain fascia Redi-Go facelift menampilkan wajah yang lebih segar dari pendahulunya. Terutama berkat lampu DRL LED berbentul huruf ‘L’ yang baru. Tak ketinggalan spoiler di buritan, dan sedikit tampilan stop lamp belakang.

Laporan tersebut mengatakan mobil kota ini akan segera hadir meski waktu peluncurannya belum diumumkan.

Secara umum, ubahan Redi-GO berfokus di bagian depan yang bertujuan untuk memenuhi standar uji tabrak yang baru. Sementara bagian samping masih sama dengan model sebelumnya.

Perubahan kecil mungkin ada di dalam kabin, seperti misalnya desain dasbor baru, serta disematkannya layar infotainment dengan layar sentuh, serta fitur keselamatan seperti airbag. Urusan mesin, Redi-Go diprediksi akan tersedia dalam pilihan mesin yang telah memenuhi standar BS6 di India.

Seperti diketahui, pada mesin 800 cc di standar BS4 sebelumnya, mesin Redi-Go memiliki tenaga sekitar 67 dk dan torsi 91 Nm. Sedangkan mesin 1.000 cc miliknya bertenaga 53,64 dk dan torsi 72 Nm.

Kedua dapur pacu dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual lima percepatan dan AMT (automated manual transmission). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hengkang dari Indonesia, Datsun Siap Luncurkan Redi-Go Facelift", https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/29/130100715/hengkang-dari-indonesia-datsun-siap-luncurkan-redi-go-facelift.