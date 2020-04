Keluarga Pasien Positif Covid-19 asal Palasah Majalengka Langsung Jalani Rapid Test

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Seluruh anggota keluarga pasien positif Covid-19 asal Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka langsung menjalani rapid test.

Setelah seorang anggota keluarga mereka yang berprofesi sebagai tenaga medis di sebuah Puskesmas di wilayah Kabupaten Sumedang itu dinyatakan positif terpapar virus Corona.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Majalengka, Alimudin mengatakan pihaknya langsung memeriksa seluruh anggota keluarga pasien sesuai protokol kesehatan.

Selain itu, orang yang pernah berkontak erat dengan tenaga medis tersebut tak luput dari pemeriksaan tim medis.

"Hasilnya belum keluar, nanti kita kabari lagi ya," ujar Alimudin, Rabu (29/4/2020).

Sosok yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Majalengka itu menyampaikan, dirinya belum menerima laporan jumlah anggota keluarga atau orang kontak erat yang tengah dilakukan tes rapidt.

Namun, tidak menutup kemungkinan tim medis setempat terus menelusuri siapa saja yang menjadi daftar orang kontak erat dengan pasien tersebut.

"Pastinya bakal terus dipantau khususnya keluarga pasien dan akan kembali jalani rapid tes seminggu dari sekarang," ucapnya.

Ali menambahkan, data pasien positif Covid-19 di Majalengka sampai hari ini ada 4 orang.

Mereka berasal dari Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindangwangi dan 2 orang dari Kecamatan Palasah.

"Semua pasien positif itu diduga terpapar di luar Majalengka. Namun karena data Covid itu berdasarkan by name by address, maka datanya di masukan di Majalengka, jelas dia.