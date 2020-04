Seorang Remaja di KBB Diamankan Polisi, Tusuk Dua Orang Temannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Seorang remaja berinisial JD (17) harus berurusan dengan polisi setelah melakukan penganiyaan terhadap temannya di Kampung Pabrik Tahu, RT 3/8, Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kejadian yang terjadi pada Sabtu (25/4/2020) malam itu menyebabkan korban Aditya Priana (18) dan Abdul Hapid (15) mengalami luka akibat terkena tusukan senjata tajam yang dibawa pelaku.

Bahkan, kedua korban tersebut sebelumnya dianiaya secara beramai-ramai oleh teman pelaku, yakni RA (14), IS (13), G (15), OR (14), AN (15), CI (14), MR (14), RP (17), serta SW (15), yang mayoritas masih duduk di bangku SMP.

Menurut Kapolres Cimahi AKBP M Yoris Maulana Yusuf Marzuki kejadian penganiayaan dan penusukan tersebut terjadi karena dipicu dari saling ejek antara kelompok pelaku dan korban sehingga memicu emosi pelaku.

"Korban berlumuran darah dan langsung dibawa ke Puskesmas Ngamprah untuk diberikan penanganan medis," ujar Yoris saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Awalnya, lanjut Yoris, korban Abdul Hapid sedang berselisih dengan pelaku JD, lalu korban lainnya, Aditya, kemudian datang dan mencoba melerai perselisihan tersebut, namun keduanya jadi sasaran penganiayaan pelaku dan temannya yang membawa senjata tajam.

"Pelaku bersama teman-temannya dan juga korban sedang nongkrong, lalu ada saling ledek sampai memicu keributan. Pelaku kemudian nekat menusuk korban," katanya.

Akibatnya, korban Abdul Hapid mengalami luka serius pada bagian bawah ketiak akibat ditusuk benda tajam sementara korban lainnya, Aditya Priana mengalami luka pada bagian pelipis.

Setelah kejadian itu, polisi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, tim gabungan Resmob, Ranmor Polres Cimahi, dan Polsek Padalarang berhasil mengamankan pelaku penusukan JD di kediamannya.

"Sementara 9 orang lainnya juga ikut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucap Yoris.

