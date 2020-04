Ciamis Kembali Dibanjiri Pemudik, Total Jumlah Pemudik yang Masuk Ciamis Setara Warga Satu Kecamatan

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Dalam seminggu terakhir jumlah pemudik dari daerah zona merah yang pulang ke Ciamis dalam angka yang cukup landai hanya di kisaran 500 orang per hari.

Namun di awal minggu ini, Senin (27/4) terjadi lonjakan pemudik yang cukup signifikan.

Gugus Tugas Covid-19 Ciamis mencatat jumlah pemudik yang masuk Ciamis, Minggu (26/4) dan terdata Senin (27/4) sebanyak 1.121 orang.

Atau total jumlah pemudik yang masuk kategori migrasi dalam pemantauan (MDP) sampai jam 12.00 Senin (27/4) sebanyak 33.646 orang.

Jumlah MDP bertambah sebanya 1.121 orang dibandingkan dengan total MPD sehari sebelumnya, Minggu (26/4) yakni baru sebanyak 32.525 orang.

Total MDP sebanyak 33.646 orang tersebut setara dengan jumlah penduduk satu kecamatan.

Data para pemudik tersebut tercatat by name by address.

Dan dari 33.646 MDP yang tercatat di PIK Covid-19 Ciamis Senin (27/4) tersebut sebanyak 26.642 orang sudah menjalani masa MDP-nya sedangan 7.004 lainya masih dalam pemantauan.

“Kenapa ya pemudik yang masuk Ciamis masih banyak,” ujar juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Ciamis, dr Bayu Yudiawan MM kepada Tribun Senin (27/4).

Padahal pemerintah sudah tegas melarang mudik, dan kawasan Jabodetabek serta Bandung Raya sudah menerapkan PSBB.