Postingan Menyayat Hati BCL di Bulan Ramadan, Ungkap Kabar Duka, Kucing Kesayangan Ashraf Meninggal

TRIBUNJABAR.ID - Bunga Citra Lestari atau BCL kembali membuat postingan di Instagram-nya.

Kali ini, kabar duka kembali menyelimuti BCL.

Kucing kesayangan di rumahnya, Toni meninggal.

Dalam postingannya, BCL mengucapkan terima kasih karena Toni telah membawa kebahagiaan ke rumahnya.

Dia menyebut Toni sebagai kucing terpintar di rumah.

"Ur favorite time will be “liat cicak sambil digendong Daddy” (momen favoritmu adalah saat "liat cicak" sambil digendong Daddy (Ashraf Sinclair))," tulis BCL.

BCL menulis, dalam dua bulan terakhir ini adalah waktu yang sulit untuk Toni.

Pasalnya, kucing tersebut sulit makan.

Makin hari, kondisi tubuh kucing itu makin lemah.

"But you were a fighter, till you cant anymore.. (tapi kamu adalah petarung, sampai benar-benar tak bisa berjuang lagi)."

