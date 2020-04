Daud Ahmad: Yang Belum Dapat Bantuan Pemprov Jabar, Masih Ada 8 Pintu Bantuan Lain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti sejumlah kasus penolakan bantuan dari Pemprov Jabar di beberapa tempat hanya karena dianggap jumlahnya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh warga.

Padahal, bantuan tersebut hanyalah satu dari sembilan pintu bantuan yang ada dari pemerintah, yang waktu pemberiannya berbeda-beda.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan ketidaktahuan masyarakat tersebut padahal hal ini sudah disosialisasikan sejak lama.

Bisa saja, katanya, warga yang belum kebagian bantuan akan mendapat bantuan dari delapan jalur lainnya.

"Ini barangkali hanya karena bantuan yang ada dari 9 pintu itu turunnya tidak bersamaan. Jadi mungkin ada yang turun lebih dulu dari bantuan dari Pak Gubernur. Ini satu RW hanya dua katanya, padahal dia mengajukan sekian puluh, nah itu kan yang yang sisanya mungkin saja akan diberi dari pintu-pintu yang lain," katanya di Gedung Sate, Kamis (23/4/2020).

Sembilan pintu bantuan itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa bagi kabupaten, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, bansos dari kabupaten/kota, kemudian bantuan dari Kementerian Sosial RI.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

"Kemudian untuk dimaklumi juga bahwa bantuan dari gubernur yang sudah tersalurkan hari ini ya data terakhir yang saya terima sekitar 5.000-an lebih. Itu adalah bantuan yang disalurkan dari data yang sudah clear and clean. Tadi kami sebagai bahan untuk penyaluran itu yang clear and clean itu ada sebanyak kurang lebih 445 ribu ya, ini barangkali yang akan dibagikan dahulu karena datanya sudah clear and clean," tuturnya.

Mengenai PSBB, katanya, setelah diberlakukan di Bodebek dan Bandung Raya, pihaknya masih mengkaji beberapa daerah lain seperti Sukabumi dan Karawang.