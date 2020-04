Jumlah Pelanggar di Hari Pertama PSBB di Bandung Capai 450, Ini Jenis-jenis Pelanggarannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jumlah pelanggar di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bandung mencapai 450.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, pelanggar itu terdiri dari berbagai macam pelanggaran mulai dari yang tidak memakai masker hingga membawa penumpang melebihi kapasistas.

"Roda empat yang masuk ke Kota Bandung itu sekitar 15 ribu, pelanggarannya sekitar 150. Kemudian, untuk roda dua sendiri yang masuk ke Kota Bandung itu sekitar 25 ribu, dengan 300 pelanggaran," ujar Ulung, di Pasteur, Rabu (22/4/2020).

"Pelanggarannya itu misalnya tidak memakai masker, dan berboncengan, data itu yang kita imput sampai saat ini."

Menurut Ulung, penindakan yang dilakukan anggotanya di lapangan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 14 Tahun 2020 tentang PSBB.

"Kita kan mengacu kepada Perwal, apabila ada pelanggaran sekarang pun sudah mendapat sanksi sesuai Perwal. Apabila mereka melakukan pelanggaran, kita akan menerbitkan surat pelanggaran seperti blangko," katanya.

Wali Kota Bandung yang juga Ketua Umum Gugus Tugas Covid-19, Oded M. Danial mengaku bakal segera mengevaluasi mengenai penyelenggaraan PSBB hari pertama.

Penerapan PSBB di Kota Bandung ini, kata dia, harus serius dan jangan dianggap sepele oleh masyarakat.

Sebab, kebijakan ini sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Dari 19 check point semua sudah serempak sudah melaksanakan. Mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat dan mudan-mudahan direspon positif. Saya mengimbau kepada warga yang masuk ke Kota Bandung harus mengikuti PSBB, ujar Oded.